Pour l’ancien Merengue Gareth Bale, qui analysait la défaite à Majorque (1-2), le Real Madrid est meilleur quand Kylian Mbappé est absent.

Le Real Madrid a sans doute dit adieu à la Liga, hier, en s’inclinant à Majorque (1-2). Il reste encore huit matches mais le FC Barcelone compte sept points et doit encore recevoir les Merengue. Et puis, surtout, le niveau de jeu entre les deux équipes est abyssal. C’est d’ailleurs ce qui inquiète les observateurs comme les supporters madrilènes. Pour Gareth Bale, le problème vient de Kylian Mbappé. Dans son analyse du match à Majorque, l’ancien ailier gallois a constaté que le Français et Vinicius Jr jouent de la même façon, ce qui est forcément problématique.

« Je vais être honnête, le Real Madrid semble plus fluide quand Mbappé n’est pas là. Le ballon circule plus vite, la ligne d’attaque paraît naturelle… il y a moins d’hésitation. Quand il joue, tout ralentit parce que l’équipe essaie de le décrypter au lieu de simplement jouer. Et c’est un problème dans un club comme Madrid. »

« Mbappé et Vinicius Junior se marchent sur les pieds »

« La vérité que personne n’ose dire ? Mbappé et Vinicius Junior se marchent sur les pieds. Les mêmes espaces, les mêmes instincts, mais maintenant Mbappé est forcé dans un rôle de buteur qui ne lui va clairement pas. On le voit bien, les courses ne s’accordent pas, les passes arrivent en retard, la chimie n’y est pas. Ce n’est pas de la haine, c’est la réalité. À un moment donné, Madrid devra prendre une décision sérieuse : construire autour de Vinícius, qui comprend déjà le système… ou tout remodeler pour Mbappé. Mais essayer de forcer les deux ? C’est pour ça que les performances paraissent déconnectées comme aujourd’hui. »

Un constat qui avait fini par s’imposer au PSG : Kylian Mbappé a certes beaucoup de talent mais il n’aide pas un collectif. Ce dernier est meilleur quand il n’est pas là et c’est tout sauf un hasard si, avec les mêmes joueurs moins le natif de Bondy, le PSG est parvenu à remporter la Champions League l’année ayant suivi son départ…

🚨🗣️ Gareth Bale on Kylian Mbappé after Real Madrid vs Mallorca:



“I’m going to be honest, Real Madrid look more fluid when Mbappé isn’t there. The ball moves quicker, the front line feels natural… there’s less hesitation.



When he plays, everything slows down because the team… pic.twitter.com/F0mpOeKUxu — Vfynn_🥷🏼 𐙚 (@Vfynn_) April 4, 2026

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

07/04 : Real Madrid-Bayern Munich (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Bayern Munich-Real Madrid (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League