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Après une victoire spectaculaire sur l’Atlético à Madrid (1-2), le FC Barcelone s’offre un boulevard vers le titre. Avec 7 points d’avance sur le Real Madrid, Lamine Yamal et ses coéquipiers semblent prêts à programmer le Clasico de l’humiliation pour les Merengues.

La Liga s’enflamme et le suspense pourrait bientôt tourner à l’avantage du FC Barcelone. Samedi soir, sur la pelouse de l’Atlético Madrid, les hommes d’Hansi Flick ont signé un succès crucial (1-2) qui résonne bien au-delà des trois points.

Yamal, moteur du Barça

Ce succès arrive après le faux pas des Merengues, battus plus tôt par Majorque (2-1). Profitant de cette opportunité, le FC Barcelone a creusé l’écart et s’installe dans le fauteuil de favori pour le sacre. Avec 7 points d’avance sur le Real Madrid, le Barça pourrait fêter le titre dès le prochain Clasico prévu le 10 mai. Si l’avantage psychologique est déjà en faveur des Catalans, cette rencontre pourrait devenir un véritable tournant, un moment où Yamal et ses partenaires enverraient un message fort aux Merengues.

Un titre fêté le jour du Clasico ?

Chaque victoire est désormais cruciale. Le FC Barcelone ne se contente plus de suivre ; l’équipe dicte le rythme et impose son style, tandis que le Real Madrid est sous pression. Le succès contre l’Atlético n’est pas seulement symbolique sur le plan comptable : il envoie un signal clair que le Barça veut finir en patron cette saison. Si le Real Madrid trébuche encore, l’avance catalane pourrait devenir quasi irrattrapable. Dans ce scénario, le Clasico ne serait plus seulement un match pour la gloire, mais le théâtre d’une victoire psychologique majeure pour Yamal et ses coéquipiers. Tout le peuple merengue redoute cet affront historique.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

08/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)