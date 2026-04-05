FC Barcelone : nouveau gros coup dur pour Yamal après son embrouille avec Flick

La période est compliquée pour Lamine Yamal. Déjà au cœur de tensions internes avec son entraîneur Hansi Flick ces dernières semaines, le jeune crack du FC Barcelone vient de subir un nouvel épisode difficile… cette fois venu des tribunes.

Une relation sous tension avec Flick

Tout remonte à plusieurs matchs récents où Lamine Yamal a affiché son agacement après des remplacements décidés par son coach. Face au Rayo Vallecano, la pépite espagnole n’a pas caché sa colère en quittant le terrain, allant même jusqu’à pointer du doigt son entraîneur sur le banc.

Une scène qui en dit long sur la frustration du joueur, désireux de jouer chaque minute et de peser davantage dans les matchs. Ce n’était d’ailleurs pas un cas isolé : plusieurs épisodes similaires ont été observés ces dernières semaines, preuve d’un agacement grandissant.

Malgré cela, Flick a tenté de calmer le jeu : « Je ne sais pas exactement pourquoi (il a réagi comme ça à la fin), mais il y a eu de grosses émotions sur ce match. Et Lamine a tout tenté pour marquer le second but, c’est parfait, c’est génial. Bien sûr, tout n’a pas été parfait, mais il a tout essayé. Pour moi, c’est comme ça. On va avoir trois jours pour préparer le prochain match, la Ligue des Champions est très importante, et il sera de meilleure humeur ».

Un malaise encore visible face à l’Atlético

Samedi, lors du choc face à l’Atlético de Madrid, remporté 2-1, les caméras ont encore capté un Lamine Yamal agacé. Le jeune ailier est apparu frustré en fin de match, sans célébrer pleinement le but décisif de son équipe et affichant une certaine distance avec son entraîneur.

Selon Flick, cette réaction s’explique notamment par la frustration du joueur, qui n’a pas réussi à marquer malgré plusieurs occasions.

Le coup de trop : une insulte en tribunes

Comme si cela ne suffisait pas, Lamine Yamal a ensuite été la cible d’une remarque déplacée en plein match.

Alors qu’il s’apprêtait à tirer un corner, un supporter lui a lancé : « tu es moche, va jouer pour le Maroc », comme relayé par Foot Mercato.

Une phrase à connotation clairement discriminatoire, qui vient ajouter une pression supplémentaire sur les épaules d’un joueur déjà très exposé.

Ce nouvel incident s’inscrit dans un contexte plus large, où le football espagnol est régulièrement confronté à des dérives racistes ou xénophobes.

Un enchaînement inquiétant pour le Barça

Entre tensions internes, gestion physique délicate et désormais attaques extérieures, Lamine Yamal traverse une zone de turbulences.

Le Barça, déjà fragilisé par certaines blessures dans le secteur offensif, ne peut pas se permettre de voir son joyau mentalement affecté à ce moment clé de la saison. À seulement 18 ans, Yamal porte déjà énormément de responsabilités… peut-être trop.

Flick face à un défi majeur

Pour Hansi Flick, l’équation devient délicate, et jusqu’ici, le technicien allemand a choisi de dédramatiser publiquement. Mais en interne, la situation pourrait nécessiter une gestion plus fine…