Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Sorti à la 82e minute lors de la victoire du FC Barcelone face au Rayo Vallecano, Lamine Yamal a laissé éclater sa frustration. Un comportement qui a rapidement enflammé les supporters… avant qu’une autre version des faits ne vienne tout bouleverser.

Coup de chaud au FC Barcelone ? Remplacé en fin de match par Marcus Rashford, Lamine Yamal a affiché des signes évidents d’agacement. Le jeune prodige du Barça a évité le regard de Hansi Flick, avant de pointer à plusieurs reprises en direction du staff, lâchant même auprès de l’adjoint Arnau Blanco : « C’est toujours la même chose. C’est dingue. C’est de la folie ». Une séquence captée par les caméras qui a immédiatement fait réagir les supporters, certains y voyant un début de tension entre la pépite et son entraîneur.

La vérité dévoilée entre Yamal et Flick

Mais selon les informations d’El Chiringuito, la réalité serait bien différente. Lamine Yamal n’était pas en colère contre Hansi Flick ni contre son remplacement. Sa frustration visait en réalité l’arbitrage du match. Le joueur estimait que plusieurs fautes du Rayo Vallecano n’avaient pas été sifflées, ce qui explique ses gestes et son agacement au moment de quitter le terrain.

Un choix stratégique du Barça

Le remplacement de Yamal s’explique aussi par une logique bien précise au FC Barcelone. Déjà averti, le joueur était sous la menace d’une suspension. Hansi Flick a donc choisi de le sortir pour éviter tout risque avant le choc face à l’Atlético de Madrid. Un choix d’autant plus logique que le jeune talent est indispensable dans le système barcelonais et qu’il n’avait été remplacé qu’une seule fois lors des six derniers matchs.

Une polémique vite éteinte

Ce qui ressemblait à une tension interne se révèle finalement être un simple malentendu. Lamine Yamal, compétiteur et impliqué, a surtout exprimé sa frustration face à des décisions arbitrales contestées. Le Barça peut donc souffler : aucune fracture en vue, mais plutôt la preuve d’un joueur déjà très exigeant… même à son âge.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League