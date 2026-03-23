FC Barcelone Mercato : Bernardo Silva répond à l’intérêt du Barça, Rashford bloque… une pépite activée !

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Le mercato estival du FC Barcelone pourrait réserver des rebondissements spectaculaires. Alors que le club catalan prépare déjà la saison prochaine, plusieurs dossiers brûlants agitent les coulisses. Entre l’intérêt très concret pour Bernardo Silva, le feuilleton Marcus Rashford qui patine et l’activation d’une piste inattendue venue du Benfica Lisbonne, les Blaugranas avancent sur une ligne de crête. Et certains choix pourraient totalement redessiner le visage offensif et créatif de l’équipe.

Bernardo Silva séduit… mais freine devant la concurrence

Selon SPORT, Bernardo Silva penche sérieusement pour une arrivée au FC Barcelone à la fin de son contrat avec Manchester City. À 31 ans, le milieu offensif portugais envisage un nouveau défi après plusieurs saisons couronnées de succès en Premier League.

L’idée de rejoindre un club mythique, engagé dans un nouveau cycle ambitieux, séduit fortement l’international lusitanien. Le style de jeu barcelonais correspond également parfaitement à ses qualités techniques et à sa vision du jeu.

Mais un élément majeur freine sa réflexion : la concurrence interne.

Le Barça dispose déjà d’un vivier impressionnant de jeunes milieux créatifs capables d’évoluer dans son registre. Des profils comme Pedri incarnent cette nouvelle génération sur laquelle le club souhaite construire son avenir.

Dans ce contexte, Bernardo Silva s’interroge sur son temps de jeu et son rôle réel dans la hiérarchie. Un doute qui pourrait ralentir les discussions… voire tout faire basculer.

Le dossier Rashford se complique sérieusement

Parallèlement, le FC Barcelone souhaite toujours conserver Marcus Rashford. L’attaquant anglais se verrait lui aussi poursuivre l’aventure en Catalogne, convaincu par le projet sportif et son adaptation progressive au championnat espagnol.

Sur le papier, les voyants sont au vert. Mais dans la réalité, le dossier est loin d’être bouclé.

Manchester United exige le paiement immédiat de l’option d’achat fixée à 30 millions d’euros. Une somme que le Barça préfère étaler dans le temps. Les dirigeants catalans envisagent ainsi un nouveau prêt afin de lisser l’investissement financier.

Un bras de fer s’est installé entre les deux clubs. Et plus les négociations s’éternisent, plus le risque de voir Rashford repartir augmente.

Une situation qui oblige le Barça à anticiper… et à explorer d’autres pistes offensives.

Andreas Schjelderup, la piste surprise qui monte en interne

Face à ces incertitudes, les recruteurs blaugranas ont activé une alternative inattendue : Andreas Schjelderup.

L’ailier norvégien du Benfica Lisbonne réalise une saison solide avec 7 buts et 4 passes décisives en 36 rencontres. Rapide, technique et percutant, il correspond au profil recherché pour dynamiser les couloirs offensifs.

Son potentiel attire particulièrement en interne. Mais ce qui intrigue aussi les observateurs, c’est son lien indirect avec Erling Haaland. Comme la star de Manchester City, Schjelderup incarne cette nouvelle génération de talents norvégiens qui explose sur la scène européenne.

Un pari sur l’avenir qui pourrait séduire une direction soucieuse d’équilibrer ambition sportive et contraintes financières.

Un mercato décisif pour le futur du Barça

Entre l’expérience de Bernardo Silva, l’incertitude Rashford et la montée en puissance de Schjelderup, le FC Barcelone se retrouve face à des choix stratégiques majeurs.

Le club catalan doit jongler entre opportunités de marché, gestion de la concurrence interne et impératifs économiques.

Une chose est sûre : le mercato du Barça s’annonce explosif et pourrait marquer un tournant dans la reconstruction du projet sportif.