À LA UNE DU 17 MAI 2026
[22:55]OM – Stade Rennais (3-1) : les notes des Marseillais, qualifiés en Ligue Europa ! 
[22:54]Le RC Lens étrille l’OL et le prive du podium, les Tops et les Flops du choc
[22:30]OM : Lorenzi a déjà lâché une réponse très énigmatique sur le cas Greenwood
[22:00]Stade Rennais : encore une mauvaise nouvelle pour Lepaul en équipe de France
[21:00]RC Lens Mercato : un nouveau Sangaré est arrivé à Lens !
[20:00]FC Nantes : premier coup dur pour le futur coach des Canaris en Ligue 2 !
[19:00]OM Mercato : ça bouge déjà pour trois cadres sacrifiés par McCourt !
[18:00]RC Lens : le futur remplaçant de Pierre Sage déjà connu ?
[17:00]FC Nantes Mercato : les Kita prêts à reproduire le gros coup de l’ASSE avec Stassin cet été ?
[16:00]ASSE : un cadre des Verts répond cash à Montanier sur son temps de jeu
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Lorenzi a déjà lâché une réponse très énigmatique sur le cas Greenwood

Par William Tertrin - 17 Mai 2026, 22:30
💬 Commenter
Mason Greenwood sous le maillot de l'OM

En quittant le Stade Brestois 29, Grégory Lorenzi a laissé filtrer un détail qui fait déjà parler du côté de l’OM : son sourire silencieux à l’évocation de Mason Greenwood.

Le timing ne pouvait pas être plus révélateur. Alors que Grégory Lorenzi a officialisé son départ du Stade Brestois 29 après dix années passées à bâtir le projet breton, une phrase prononcée lors de son entretien au Télégramme fait déjà réagir dans l’environnement de l’OM.

Lorenzi silencieux au moment d’évoquer Greenwood

Interrogé sur un possible futur commun avec Mason Greenwood, le dirigeant brestois n’a pas répondu verbalement. Mais son rire et son silence ont suffi à relancer les interprétations. Le journaliste lui glisse : « C’est drôle : il y a deux ans, on vous avait proposé Mason Greenwood et là, vous vous apprêtez à le retrouver… » Une allusion qui n’a pas été démentie par Lorenzi.

Ce détail prend une dimension particulière alors que le nom de Grégory Lorenzi revient avec insistance pour prendre les commandes du secteur sportif de l’OM. Plusieurs médias annoncent déjà son arrivée imminente afin de succéder à Medhi Benatia.

Dans ce contexte, le cas Mason Greenwood devient central. Malgré les nombreuses rumeurs autour d’un départ cet été, l’attaquant anglais reste la plus forte valeur marchande de l’effectif olympien et sort encore d’une saison statistiquement majeure sous les couleurs marseillaises (26 buts et 10 passes dé).

Garder Greenwood ou le vendre ?

Surtout, les dernières déclarations de Greenwood ont entretenu le flou sur son avenir. Présent dans l’équipe-type des Trophées UNFP, l’ancien joueur de Manchester United a récemment affirmé espérer poursuivre l’aventure en Ligue 1 avec Marseille.

Le silence amusé de Lorenzi apparaît donc loin d’être anodin. Car le dirigeant corse traîne depuis longtemps une réputation de dénicheur de talents et de gestionnaire capable de valoriser des profils à fort potentiel. À Brest, il avait notamment été associé à plusieurs paris réussis sur le marché des transferts.

À Marseille, la question sera rapidement stratégique : reconstruire financièrement grâce à une vente XXL de Greenwood ou faire du buteur anglais la pierre angulaire du nouveau projet sportif.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot