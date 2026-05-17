OM : Lorenzi a déjà lâché une réponse très énigmatique sur le cas Greenwood

En quittant le Stade Brestois 29, Grégory Lorenzi a laissé filtrer un détail qui fait déjà parler du côté de l’OM : son sourire silencieux à l’évocation de Mason Greenwood.

Le timing ne pouvait pas être plus révélateur. Alors que Grégory Lorenzi a officialisé son départ du Stade Brestois 29 après dix années passées à bâtir le projet breton, une phrase prononcée lors de son entretien au Télégramme fait déjà réagir dans l’environnement de l’OM.

Lorenzi silencieux au moment d’évoquer Greenwood

Interrogé sur un possible futur commun avec Mason Greenwood, le dirigeant brestois n’a pas répondu verbalement. Mais son rire et son silence ont suffi à relancer les interprétations. Le journaliste lui glisse : « C’est drôle : il y a deux ans, on vous avait proposé Mason Greenwood et là, vous vous apprêtez à le retrouver… » Une allusion qui n’a pas été démentie par Lorenzi.

Ce détail prend une dimension particulière alors que le nom de Grégory Lorenzi revient avec insistance pour prendre les commandes du secteur sportif de l’OM. Plusieurs médias annoncent déjà son arrivée imminente afin de succéder à Medhi Benatia.

Dans ce contexte, le cas Mason Greenwood devient central. Malgré les nombreuses rumeurs autour d’un départ cet été, l’attaquant anglais reste la plus forte valeur marchande de l’effectif olympien et sort encore d’une saison statistiquement majeure sous les couleurs marseillaises (26 buts et 10 passes dé).

Garder Greenwood ou le vendre ?

Surtout, les dernières déclarations de Greenwood ont entretenu le flou sur son avenir. Présent dans l’équipe-type des Trophées UNFP, l’ancien joueur de Manchester United a récemment affirmé espérer poursuivre l’aventure en Ligue 1 avec Marseille.

Le silence amusé de Lorenzi apparaît donc loin d’être anodin. Car le dirigeant corse traîne depuis longtemps une réputation de dénicheur de talents et de gestionnaire capable de valoriser des profils à fort potentiel. À Brest, il avait notamment été associé à plusieurs paris réussis sur le marché des transferts.

À Marseille, la question sera rapidement stratégique : reconstruire financièrement grâce à une vente XXL de Greenwood ou faire du buteur anglais la pierre angulaire du nouveau projet sportif.