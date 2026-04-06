Dans le cas où le PSG ne parviendrait pas à prolonger Bradley Barcola, il a déjà identifié son remplaçant, pour lequel il serait prêt à mettre 100 M€. Il s’agit d’un fan du FC Barcelone… à qui il a fait beaucoup de mal.

On le sait, le Paris Saint-Germain souhaite prolonger plusieurs de ses cadres. Ça devrait le faire avec Désiré Doué, c’est beaucoup plus compliqué avec Ousmane Dembélé. Et puis, il y a Bradley Barcola. L’ancien Lyonnais possède des touches de tout premier plan à l’étranger (Bayern Munich, Liverpool) mais il n’est pas contre non plus rester un peu plus longtemps dans la capitale. Il souhaiterait simplement avoir des garanties concernant sa place dans l’équipe, lui qui a l’impression d’être un peu moins intouchable que ses partenaires de l’attaque. Mais ce qui est sûr, c’est que la direction du PSG n’attend pas la décision de Barcola pour chercher un éventuel successeur. Elle le tient déjà.

Estevao veut quitter Chelsea

Selon Ekrem Konur, le PSG vise l’ailier droit brésilien Estevao Willian (18 ans). Formé à Palmeiras, qu’il a quitté l’été dernier pour rejoindre les Blues, il n’est pas satisfait de son temps depuis son arrivée à Londres. Il joue à peine un tiers des matches de Premier League et se morfond la plupart du temps sur le banc. Il souhaiterait être mieux traité tout en jouant dans un club plus stable que le CFC. Le PSG répond à tous ces critères. Pour convaincre Chelsea de lâcher son joyau, la direction parisienne serait prête à mettre 100 M€ sur la table, selon Konur, tout en assurant à l’ailier un salaire compris entre 10 et 13 M€ brut annuels.

Estevao Willian, qui est surnommé « le petit Messi » (Messinho) au Brésil, a longtemps été associé au FC Barcelone. Quand il défrayait la chronique dans les équipes de jeunes de Palmeiras, les scouts catalans multipliaient les rapports élogieux sur lui. Mais quand il a enfin été majeur et en mesure de signer dans un club européen, il s’est retrouvé confronté à la concurrence d’un certain Lamine Yamal, qui joue au même poste. Le Barça a donc passé son tour et Chelsea en a profité. Mais, selon son agent, le FCB garde une place à part dans le cœur d’Estevao, même s’il lui a marqué un but lors du 3-0 infligé à Stamford Bridge le 25 novembre dernier.

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If Barcola stays out, Chelsea's "untouchable" gem hits Paris!



✅ London's "Messinho" on radar.



✅ PL giants on alert.



✅ Biggest move of 2026? @Ekremkonur & @hooligan_soc https://t.co/yLrNHtc9Dt — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 5, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League