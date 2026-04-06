Le PSG accélère sur le dossier des gardiens. Alors que Lucas Chevalier se rapproche d’un départ, deux noms inattendus font faire des cauchemars aux supporters de l’OM.

Le chantier des gardiens est lancé au PSG et les décisions s’annoncent fortes. Selon PSG Inside Actus, Lucas Chevalier se dirige vers un départ, sous forme de prêt ou de transfert, après des prestations jugées insuffisantes sur la durée. Dans le même temps, Matvey Safonov, malgré quelques performances solides, ne convainc pas totalement les dirigeants parisiens. Résultat : le club de la capitale explore activement plusieurs pistes pour renforcer ce poste clé.

Caprile plaisait à De Zerbi à l’OM

Parmi elles, un nom attire particulièrement l’attention : Elia Caprile, actuellement à Cagliari. À 24 ans, le gardien italien coche plusieurs critères recherchés par le PSG, notamment sa régularité et son potentiel de progression. Mais ce dossier a une particularité qui ne passera pas inaperçue. Caprile avait déjà été validé par Roberto De Zerbi lors de son arrivée à l’OM. Le technicien italien voyait en lui un profil idéal pour son projet… avant que le club marseillais ne se tourne finalement vers Geronimo Rulli, en raison d’une concurrence jugée trop forte sur ce dossier.

Le cauchemar marseillais Trubin est aussi en lice !

Aujourd’hui, le PSG pourrait donc récupérer un joueur ciblé par son rival olympien il y a quelques mois à peine. Une situation qui illustre parfaitement la bataille stratégique entre clubs sur le marché des gardiens. Mais Caprile n’est pas seul sur la short-list parisienne. Des profils comme Anatoliy Trubin, Diogo Costa, Gregor Kobelou encore Bart Verbruggen sont également étudiés. Une preuve que le PSG veut sécuriser un gardien capable de s’imposer sur le long terme. Là aussi, le nom de Trubin n’est pas inconnu chez les supporters marseillais : c’est le gardien de Benfica qui avait marqué de la tête contre le Real Madrid pour sortir l’OM de la course aux barrages de la Ligue des Champions !

Le PSG veut tourner la page Chevalier

Le dossier reste ouvert, mais une tendance se dessine : Paris veut tourner la page et reconstruire une hiérarchie claire dans les buts. Le départ probable de Chevalier pourrait accélérer les choses dans les prochaines semaines. Reste à savoir si Caprile deviendra le choix numéro un ou si le PSG décidera de frapper encore plus fort sur le marché. Une chose est sûre : le poste de gardien sera l’un des grands chantiers du mercato parisien.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

08/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League