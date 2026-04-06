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OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA bouscule le classement final de L1 avec une immense surprise sur le podium ! 

Par Bastien Aubert - 6 Avr 2026, 12:00
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L'OM et l'AS Monaco

Après 28 journées, Chat GPT livre son verdict sur le classement final de la Ligue 1 avec une surprise de taille sur le podium.

La Ligue 1 vit une saison palpitante, et l’intelligence artificielle apporte aujourd’hui une vision prospective du classement final après 38 journées. En combinant les données actuelles, la forme des équipes, l’historique des confrontations et des algorithmes sophistiqués de simulation, l’IA dessine une fin de saison riche en enjeux.

Une domination prévisible, mais pas sans suspense

Selon les prédictions de ChatGPT, le PSG devrait être sacré champion, confirmant sa supériorité statistique et sa capacité à gérer les moments clés. Le club de la capitale apparaît nettement en tête des simulations, avec une régularité offensive et défensive qui le place au‑dessus du lot. Juste derrière, le RC Lens s’impose comme principal rival, capable de mettre la pression jusqu’au bout. Sa constance dans le haut du classement en fait un candidat sérieux à la deuxième place, devant des concurrents historiques.

Lutte pour l’Europe : Lyon, Marseille, Rennes… ça se joue à rien

L’IA prévoit une bataille serrée pour les places qualificatives en coupes européennes. Voici les tendances claironnées par les simulations :

L’Olympique Lyonnais, bien que dans le dur depuis plusieurs matches, aurait la faculté de redresser la barre dans le money time pour terminer sur le podium.
L’Olympique de Marseille reste dans la danse pour une place européenne, capable de renverser des adversaires directs si le niveau s’élève.
Le Stade Rennais et l’AS Monaco complètent le top 6, avec des performances qui oscillent entre maîtrise et intensité suffisante. Ces clubs sont projetés à des places souvent séparées par seulement quelques points dans les différentes simulations, soulignant l’incertitude et l’enjeu des dernières journées.

Classement final prédit par l’IA (tendance globale)

Voici le classement final que l’IA anticipe le plus fréquemment dans ses simulations :

  1. Paris Saint‑Germain (champion)
  2. RC Lens
  3. Olympique Lyonnais
  4. Olympique de Marseille
  5. LOSC Lille
  6. Stade Rennais
  7. RC Strasbourg
  8. AS Monaco
  9. Toulouse FC
  10. FC Lorient
  11. Stade Brestois
  12. Angers SCO
  13. Le Havre AC
  14. Paris FC
  15. OGC Nice
  16. AJ Auxerre
  17. FC Nantes (barrage/relégation)
  18. FC Metz (relégation)

Ces positions sont des moyennes issues de milliers de simulations IA, reflétant la tendance la plus probable, mais pas une certitude absolue.

Perspective : que peut‑on attendre ?

Pour les supporters, la fin du championnat se profile comme un festival de tensions et de retournements. L’IA donne des tendances, mais les chevaux doivent encore courir. Les confrontations directes entre prétendants européens, ainsi que les duels en bas de classement, seront des points d’inflexion majeurs. L’enjeu est clair : confirmer ces projections ou les démentir sur le terrain. Et c’est bien là que le football retrouve toute sa magie. 

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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