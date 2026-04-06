Cible de l’OM et chouchou des supporters depuis l’été dernier, Joel Ordoñez a de grandes chances de signer au PSG au prochain mercato.

Le mercato n’a même pas encore ouvert que la tension monte déjà entre Marseille et Paris. Suivi de près par l’OM depuis plusieurs mois, Joel Ordóñez était devenu une véritable priorité pour de nombreux supporters marseillais. Profil jeune, prometteur, déjà solide défensivement : tout cochait les cases. Mais le dossier est en train de basculer… du côté du PSG.

Le PSG accélère en coulisses

Selon PSG Inside Actus, le club de la capitale n’a jamais lâché le défenseur équatorien. Mieux encore, il en aurait fait une cible prioritaire en vue du prochain mercato. L’idée est claire : renforcer massivement le secteur défensif avec deux à trois recrues. Une stratégie directement liée aux possibles départs de Lucas Beraldo et peut-être de Lucas Hernandez. Dans ce contexte, le profil de Joel Ordóñez coche toutes les cases pour le PSG, qui avance concrètement sur le dossier. « Toujours ciblé en priorité. Le club envisage de recruter 2 à 3 éléments en défense, notamment avec les départs probables de Beraldo et peut-être Hernandez. À noter : un accord avec Arsenal existait l’an passé, sans aboutir. Dossier ouvert », explique l’insider du PSG.

L’OM déjà dépassé ?

Ce n’est pas la première fois que le nom du défenseur circule parmi les cadors européens. L’an passé, un accord avec Arsenal avait même été évoqué, sans jamais se concrétiser. Preuve que le joueur est surveillé de très près au plus haut niveau… et que la concurrence sera rude jusqu’au bout. Pour l’OM, le timing pourrait être fatal. Malgré l’intérêt ancien et l’adhésion populaire autour du joueur, le club phocéen semble aujourd’hui en retrait face à la puissance financière et à l’attractivité du PSG. Un nouveau dossier qui pourrait tourner au cauchemar pour les supporters marseillais, déjà contraints de regarder leur rival parisien se renforcer. Et cette fois, la pilule pourrait être encore plus difficile à avaler.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)