Pronostic PSG – Liverpool : Paris peut-il frapper fort dès l’aller ?

Voici l’analyse complète du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir facilement disposé de Chelsea (8-2 score cumulé) en huitième de finale, le Paris Saint-Germain retrouve un nouveau club anglais en quart de finale de la Ligue des Champions : Liverpool. La saison dernière, les Parisiens avaient éliminés les Reds en huitième de finale avant de soulever la première C1 de leur histoire. L’heure sera donc à la revanche pour les Anglais.

Ligue des Champions – PSG vs Liverpool

Mercredi 8 avril 2026 · 21h · Parc des Princes

Paris Saint-Germain : frapper fort dès l’aller

Fort de sa démonstration face à Chelsea, le PSG pourra aborder cette rencontre avec confiance. Les Parisiens voudront exploiter leur supériorité technique et la vitesse de leurs joueurs offensifs pour mettre Liverpool en difficulté dès les premières minutes.

La prudence défensive ne sera pas oubliée : l’objectif sera de ne pas concéder de but précoce, qui pourrait relancer le suspense avant le match retour. La capacité à gérer les transitions rapides et à punir les espaces laissés par les Reds sera essentielle.

Même si Liverpool marque, les Parisiens disposent de ressources offensives suffisantes pour répondre immédiatement et prendre l’avantage dans cette manche aller.

Liverpool : revenir avec ambition

Liverpool, animé par l’envie de revanche, cherchera à ne pas repartir bredouille de Paris. Les Reds tenteront de contrôler le rythme du match et de créer des occasions rapides grâce à leur mobilité et leur créativité offensive.

L’enjeu sera de marquer à l’extérieur tout en restant solide défensivement pour éviter que les Parisiens exploitent les espaces laissés derrière. La pression psychologique et le souvenir de la défaite de la saison dernière pourraient motiver les Anglais à produire un match intense et concentré.

Les confrontations récentes

Les duels entre PSG et Liverpool sont rares mais spectaculaires, souvent décisifs sur de petits détails. La saison dernière, Paris avait pris le dessus en huitièmes de finale, mais les Reds sont déterminés à renverser la tendance.

Sur les 6 confrontations entre les deux équipes :

PSG : 3 victoires

Liverpool : 3 victoires

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Mbappé, Dembélé, Kvaratskhelia

Absents : Ruiz, Ndjantou (blessés).

La compo probable de Liverpool : Alisson – Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez – Graenberch, Mac Allister – Salah, Szobozslai, Wirtz – Ekitike.

Absents : Leoni, Isak, Endo, Bradley, Bajcetic (blessés), Davies, Williams (non-qualifiés).

Les joueurs à suivre

Khvicha Kvaratskhelia (PSG) : L’ailier géorgien est l’une des principales armes offensives du PSG. Sa vitesse, sa technique et sa capacité à éliminer des défenseurs en font un joueur capable de créer des occasions décisives à tout moment. Dans un match où les espaces pourraient être nombreux, Kvaratskhelia pourrait une nouvelle fois faire parler sa créativité et son sens du but.

Harry Kane (Liverpool) : Point de référence en attaque, son sens du but et son jeu dos au but permettront aux Reds de se montrer dangereux, même à l’extérieur. Sa finition sera clé pour espérer un résultat positif au Parc des Princes.

Les tendances de cotes : léger avantage PSG à domicile

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire PSG (1) 1,80 55,6 % Favori à domicile Match nul (X) 3,80 26,3 % Option crédible Victoire Liverpool (2) 3,60 27,8 % Outsider mais possible

Le PSG apparaît clairement comme favori pour ce match aller, notamment grâce à l’avantage du Parc des Princes et sa forme actuelle. Liverpool reste toutefois capable de créer la surprise à l’extérieur.

Nos pronostics pour PSG – Liverpool

PSG ou match nul : Le PSG part favori pour ce match aller grâce à son efficacité offensive et à l’avantage du Parc des Princes. Liverpool devra se contenter d’un résultat solide à l’extérieur pour préparer le retour à Anfield.

: Le PSG part favori pour ce match aller grâce à son efficacité offensive et à l’avantage du Parc des Princes. Liverpool devra se contenter d’un résultat solide à l’extérieur pour préparer le retour à Anfield. Les deux équipes marquent : Même si le PSG domine, Liverpool possède des joueurs capables de profiter de contre-attaques rapides. Il est donc plausible que les deux équipes trouvent la faille.

: Même si le PSG domine, Liverpool possède des joueurs capables de profiter de contre-attaques rapides. Il est donc plausible que les deux équipes trouvent la faille. Plus de 2,5 buts : Avec le PSG très offensif à domicile et Liverpool capable de marquer sur contre, le match pourrait rester ouvert et riche en occasions.

Scores possibles