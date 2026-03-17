Pronostic FC Barcelone – Newcastle : le Barça peut-il passer à la trappe ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Newcastle, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Lors du huitième de finale aller de C1 contre Newcastle, le Barça a ramené un match nul de son déplacement en Angleterre (1-1) grâce à un but dans le temps additionnel de Lamine Yamal. Les Blaugrana partent ainsi avec un léger avantage avant le match retour ce mercredi (21h) au Camp Nou et se sont rassurés le week-end dernier avec un large succès en championnat face au FC Séville (5-2).

Ligue des Champions – FC Barcelone vs Newcastle

Mercredi 11 mars 2026 · 21h · Camp Nou

FC Barcelone : un avantage à concrétiser

Le Barça a su faire preuve de caractère à l’aller en arrachant un match nul précieux dans les dernières secondes. Ce résultat place les Blaugrana dans une position favorable avant ce retour à domicile.

Depuis, les Catalans ont confirmé leur bonne dynamique avec une large victoire en championnat face au FC Séville (5-2), preuve d’une attaque en pleine réussite. Offensivement, l’équipe se montre de plus en plus fluide, avec une capacité à accélérer le jeu et à multiplier les occasions.

À domicile, Barcelone devrait imposer sa maîtrise technique et monopoliser le ballon. L’objectif sera clair : prendre rapidement le contrôle du match pour éviter tout scénario stressant en fin de rencontre.

Newcastle : un exploit à aller chercher

Frustrés par le scénario du match aller, les joueurs de Eddie Howe savent qu’ils ont laissé passer une belle opportunité devant leur public. Malgré cela, tout reste ouvert avant ce déplacement en Espagne.

Les Magpies devront afficher un visage conquérant pour espérer renverser la situation. Leur capacité à presser haut et à se projeter rapidement vers l’avant pourrait poser des problèmes à une défense barcelonaise parfois mise en difficulté dans les transitions.

À l’extérieur, Newcastle devra faire preuve d’efficacité et de réalisme, deux éléments essentiels dans un match à élimination directe où la moindre occasion peut faire basculer la qualification.

Les confrontations récentes

Le match aller (1-1) constitue une base intéressante pour cette seconde manche, avec deux équipes qui ont montré des styles opposés : Newcastle plus direct et intense, Barcelone plus patient et technique.

Historiquement, les confrontations restent peu nombreuses, ce qui rend cette double opposition encore plus imprévisible.

L’historique des 6 rencontres entre les deux équipes :

Barcelone : 4 victoire

Newcastle : 1 victoire

Match nul : 1

Les compos probables

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – Araujo, Cubarsi, Martin, Candelo – Bernal, Pedri – Yamal, Lopez, Raphinha – Lewandowski.

Absents : Christensen, De Jong, Koundé, Baldé (blessés).

La compo probable de Newcastle : Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga, Gordon, Barnes.

Absents : Bruno Guimaraes, Schar, Miley (blessés), Krafth (blessé, non inscrit).

Les joueurs à suivre

Raphinha (FC Barcelone) : L’ailier brésilien arrive en pleine confiance après son triplé inscrit face au FC Séville. Très actif dans son couloir, il multiplie les appels et les prises de profondeur, tout en se montrant redoutable dans la finition. Sa capacité à faire des différences dans les un-contre-un pourrait être déterminante dans ce match retour.

Anthony Gordon (Newcastle) : L’attaquant anglais reste sur deux buts lors de ses deux dernières titularisations, preuve de sa bonne forme actuelle. Rapide et percutant, Gordon est capable d’exploiter les espaces laissés par la défense barcelonaise. Son activité offensive et sa capacité à se projeter rapidement en font une arme importante pour Newcastle.

Les tendances de cotes : Barcelone favori à domicile

Issue Cote actuelle Bookmaker Tendance Victoire FC Barcelone 1,55 Unibet Stable Match nul 4,20 Unibet Stable Victoire Newcastle 5,80 Unibet Stable

Probabilités implicites approximatives :

FC Barcelone : 62 %

Match nul : 23 %

Newcastle : 15 %

Les bookmakers donnent un avantage assez net aux Catalans, notamment grâce au facteur terrain et à leur dynamique offensive actuelle.

Notre pronostic pour FC Barcelone – Newcastle

Victoire du FC Barcelone avec but encaissé : Les Blaugrana semblent supérieurs sur l’ensemble des deux matchs et devraient s’imposer devant leur public. Toutefois, Newcastle possède suffisamment d’arguments offensifs pour trouver la faille.

: Les Blaugrana semblent supérieurs sur l’ensemble des deux matchs et devraient s’imposer devant leur public. Toutefois, Newcastle possède suffisamment d’arguments offensifs pour trouver la faille. Plus de 2,5 buts : Le contexte du match retour devrait offrir une rencontre plus ouverte, surtout si un but est inscrit rapidement.

Scores possibles

2-1 pour le FC Barcelone : un scénario logique avec une domination catalane mais une résistance anglaise

: un scénario logique avec une domination catalane mais une résistance anglaise 3-1 pour le FC Barcelone : si Newcastle se découvre en seconde période

Avec un Camp Nou acquis à leur cause et une confiance retrouvée offensivement, les Barcelonais semblent en mesure de faire respecter la hiérarchie. Mais face à une équipe de Newcastle joueuse et intense, la qualification pourrait ne se dessiner qu’au fil des minutes.