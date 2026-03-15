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FRANCE

FC Barcelone : Raphinha fait le show et corrige Séville en attendant le résultat des élections

Par William Tertrin - 15 Mar 2026, 18:17
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Le FC Barcelone a livré une performance offensive spectaculaire ce dimanche en Liga. Lors de la 28ᵉ journée, les Blaugranas ont dominé le Séville FC 5‑2 au Spotify Camp Nou, avec un triplé de Raphinha qui a fait vibrer les 62 000 spectateurs présents.

Un Barça maître de son sujet

Face à une équipe andalouse venue pour résister, le Barça n’a pas mis longtemps à prendre l’ascendant. Rapidement, Raphinha s’est montré décisif : il a transformé deux pénaltys obtenus après des incursions dangereuses de João Cancelo (1‑0, 9ᵉ et 2‑0, 20ᵉ).

Les Catalans ont ensuite rapidement creusé l’écart grâce à Dani Olmo, qui a parfaitement conclu une transition rapide à la 38ᵉ minute, avant que Séville ne réduise l’écart juste avant la pause (3‑1, 45+4ᵉ).

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Raphinha en feu

Dès le début de la seconde période, Raphinha a frappé une nouvelle fois, offrant au Camp Nou un but d’anthologie (4‑1, 51ᵉ), avant que João Cancelo ne scelle la victoire par un somptueux cinquième but catalan (5‑1, 61ᵉ).

Même si Séville a encore inscrit un but en fin de match (5‑2, 90+2ᵉ), la prestation barcelonaise aura été collective et brillante dans l’efficacité offensive.

Une place de leader confortée

Cette victoire permet au FC Barcelone de consolider sa première place en Liga avec quatre points d’avance sur le Real Madrid avant la suite des matchs.

L’équipe d’Hansi Flick, malgré quelques rotations et le retour de Gavi en fin de match après une longue blessure, a démontré qu’elle pouvait aligner spectacle et efficacité, même à quelques jours d’un huitième de finale aller de Ligue des champions.

Le succès sur le Séville FC intervient dans une atmosphère particulière pour le club catalan, qui organise ses élections présidentielles ce dimanche, avec un scrutin attendu par les supporters et les médias.

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