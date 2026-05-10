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FRANCE

OM Mercato : un ex du PSG en recrue phare du projet Lorenzi à Marseille ?

Par Bastien Aubert - 10 Mai 2026, 17:00
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Manuel Ugarte (MU)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si Grégory Lorenzi n’est pas encore le directeur sportif de l’OM, le nom d’une première recrue commence à alimenter les rumeurs du mercato.

Le futur projet de l’OM commence déjà à prendre forme en coulisses. Alors que l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif semble se préciser, plusieurs pistes ambitieuses émergent déjà pour le mercato estival. Et un nom inattendu circule avec insistance : Manuel Ugarte.Ugarte ciblé par l’OM ?

Ugarte relancé par l’OM ?

Selon Ekrem Konur, des contacts auraient été pris avec le milieu uruguayen de Manchester United. Arrivé en Angleterre à l’été 2024 contre environ 50 millions d’euros après son passage au PSG, Ugarte n’a jamais réellement réussi à s’imposer chez les Red Devils. Son temps de jeu s’est réduit progressivement ces derniers mois, avec plusieurs passages sur le banc et seulement quelques apparitions récentes. Le club anglais ne fermerait pas la porte à un départ cet été, surtout avec une valeur marchande désormais revue à la baisse. Estimé aujourd’hui sous les 30 millions d’euros, Ugarte pourrait représenter une opportunité intéressante pour plusieurs clubs européens. Et la concurrence est déjà importante :

  • Ajax Amsterdam
  • SSC Napoli
  • AC Milan
  • Juventus FC
  • Galatasaray SK

Tous surveilleraient également le dossier.

Un profil qui peut séduire l’OM

Malgré ses difficultés récentes, Ugarte conserve une excellente réputation pour son impact physique, son activité défensive et son volume de jeu, notamment depuis ses très belles saisons au Sporting. À seulement 25 ans, le joueur cherche surtout un projet capable de lui offrir stabilité et temps de jeu régulier. Et c’est précisément là que l’OM pourrait avoir une vraie carte à jouer, surtout dans un contexte où un important renouvellement d’effectif semble se préparer au milieu de terrain.

Si cette piste se concrétise, elle enverrait un signal fort sur les ambitions du futur projet marseillais. Recruter un joueur du calibre d’Ugarte représenterait un vrai pari sportif… mais aussi une opportunité de relance pour un joueur encore jeune en quête de relance.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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