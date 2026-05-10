Alors que Grégory Lorenzi se rapproche de l’OM, le dossier du futur coach commence à prendre forme en interne.

L’OM pourrait entrer dans une nouvelle ère. Alors que les coulisses du club s’agitent autour d’un possible changement de structure avec l’arrivée de Grégory Lorenzi, la question du futur entraîneur devient déjà centrale.

Un projet plus « français » ?

Un projet plus « français », une organisation repensée et une vision sportive clarifiée : en interne, plusieurs pistes commencent à émerger pour accompagner ce virage. Le journaliste Guillaume Dacquet évoque d’ailleurs un changement profond de philosophie à venir du côté de l’OM. Dans ce contexte, un nom revient avec insistance : Christophe Galtier. Un profil qui coche de nombreuses cases pour les dirigeants et qui séduit également une partie des supporters olympiens. Pour certains observateurs, l’ancien entraîneur du PSG et de Lille représente même une option très crédible pour incarner ce nouveau cycle.

Galtier, le coach idéal pour l’OM ?

Jean-Christophe Marquet, ancien joueur de l’OM, ne cache d’ailleurs pas son soutien à cette idée. Dans les colonnes de La Provence, il a clairement affiché sa préférence pour Galtier : « Pour moi, l’homme de la situation, ce serait Christophe Galtier. Il coche toutes les cases : il est marseillais, c’est un winner, un guerrier, il a réussi partout… Il a repris Lille qui allait descendre et la saison d’après, ils étaient champions de France. » L’ancien Marseillais insiste aussi sur le caractère du technicien, capable selon lui de gérer des vestiaires complexes et de répondre aux exigences d’un club comme l’OM. Son passage au PSG, malgré les difficultés liées à un effectif de stars, est également vu comme une expérience formatrice.

Lorenzi pourrait rebattre les cartes

En parallèle, le projet marseillais semble vouloir s’orienter vers une structure plus cohérente, avec un directeur sportif fort et un entraîneur en parfaite adéquation avec la vision du club. L’arrivée potentielle de Lorenzi renforcerait cette idée d’un changement profond dans la gouvernance sportive. Reste désormais à savoir si ce dossier Galtier ira plus loin qu’une simple réflexion interne. L’entraîneur possède une solide cote en France, mais son profil divise encore une partie du public, notamment en raison de son passage récent au PSG. Une chose est sûre : l’OM s’apprête à vivre un été décisif, où les choix de dirigeants et d’entraîneur pourraient redéfinir complètement le projet olympien pour les années à venir.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)