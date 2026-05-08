OM Mercato : un nouveau titulaire de Beye scelle son avenir

Présent ce vendredi en conférence de presse, le milieu de terrain de l’OM, Tochukwu Nnadi, a évoqué son futur.

Avant Habib Beye, c’est Tochukwu Nnadi qui s’est présent ce vendredi en conférence de presse du côté de l’Olympique de Marseille, à deux jours du déplacement sur la pelouse du Havre. Très timide devant les médias, le milieu de terrain nigérian s’est notamment exprimé sur son avenir et son envie de s’imposer durablement à Marseille.

« Je veux rester et prouver que je mérite d’être à l’OM »

« Je suis heureux d’être ici, je suis reconnaissant de chaque opportunité que je peux avoir. En tant que joueur, je pense que c’est vraiment agréable de jouer au Vélodrome, je veux le faire le plus possible. Je ne connais pas mon futur mais je veux rester et prouver que je mérite d’être ici. Je suis arrivé au moment le plus difficile. J’avais besoin de temps pour m’adapter. J’ai saisi l’opportunité quand elle s’est présentée à moi », a confié l’ancien joueur de Zulte Waregem.

Recruté cet hiver par l’OM contre 6 millions d’euros, Tochukwu Nnadi avait très peu joué lors de ses premières semaines sur la Canebière. Mais depuis l’arrivée d’Habib Beye, l’international nigérian bénéficie d’un temps de jeu plus important et reste même sur deux titularisations consécutives avec le club phocéen.