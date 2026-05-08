OM : deux noms bien connus de la Ligue 1 lâchés pour succéder à Beye

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Alors que l’avenir d’Habib Beye à l’OM semble compromis, Pierre Ménès a déjà avancé deux pistes bien connues de la Ligue 1 pour reprendre le banc marseillais.

L’avenir d’Habib Beye à l’OM est plus que jamais incertain. En effet, le coach marseillais n’a pas vraiment convaincu depuis son arrivée avec des résultats jugés insuffisants. Sans grande surprise, le club phocéen pourrait déjà envisager un changement de cap pour la saison prochaine.

Face à cette situation, Pierre Ménès a pris position publiquement sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot. L’ancien chroniqueur de Canal+ estime que l’OM doit se tourner vers un profil français expérimenté.

« Je choisirais un entraîneur français »

Dans ses déclarations, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots :

« Je choisirais un entraîneur français. Parce qu’à un moment donné, il y en a marre des mecs qui ne parlent pas français… »

Selon lui, le club doit privilégier des techniciens capables de gérer un vestiaire dans un contexte aussi exigeant que celui de Marseille.

Deux profils ciblés : Genesio et Galtier

Pour succéder à Habib Beye, Pierre Ménès avance deux noms bien connus du championnat de France : Bruno Genesio et Christophe Galtier.

Il justifie ce choix par leur expérience et leur capacité à gérer des clubs de haut niveau :

« Je confierais franchement le club à Christophe Galtier ou Bruno Génésio, qui sont des mecs qui savent gérer un club, une équipe. »

Christophe Galtier, ancien coach du PSG ou encore du LOSC, dispose d’un solide parcours en Ligue 1 et connaît bien les environnements sous pression. Bruno Genesio, passé par l’OL et le Stade Rennais et en fin de contrat avec le LOSC, s’est lui illustré en France comme en compétitions européennes.

Une décision encore floue à l’OM

Malgré ces spéculations, la direction de l’OM n’a encore rien officialisé concernant l’avenir d’Habib Beye. Le club doit d’abord terminer sa saison avant de trancher définitivement sur son futur entraîneur.

En coulisses, plusieurs scénarios restent étudiés, et le choix du prochain coach dépendra aussi de la stratégie sportive globale mise en place pour reconstruire l’équipe.