OM : un ancien du Stade Rennais désormais favori pour remplacer Benatia ?

L’OM serait intéressé par l’ancien directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara, pour remplacer Mehdi Benatia.

L’Olympique de Marseille poursuit activement sa recherche d’un nouveau directeur sportif afin de succéder à Mehdi Benatia à l’issue de la saison. Si les pistes menant à Julien Fournier et Cristiano Giuntoli resteraient toujours d’actualité, Stéphane Richard, le nouveau président de l’OM, et les dirigeants marseillais auraient également activé une nouvelle poste bien connu de la Ligue 1 : Frédéric Massara.

Massara va quitter l’AS Roma cet été

Selon le journaliste italien, Nicolo Schira, l’OM aurait manifesté son intérêt pour l’actuel directeur sportif de l’AS Roma. Passé par le Stade Rennais entre juillet 2024 et mai 2025, Frédéric Massara connaît bien la Ligue 1 et son marché. Arrivé l’été dernier dans la capitale italienne, le dirigeant de 57 ans devrait déjà quitter ses fonctions à l’issue de la saison, toujours d’après Nicolo Schira.

Passé également par l’AC Milan, Frédéric Massara reste un dirigeant reconnu sur le marché européen, notamment pour son travail réalisé à Milan aux côtés de Paolo Maldini, avec à la clé un titre de champion d’Italie remporté en 2022. Réputé pour son réseau et sa capacité à attirer de jeunes profils prometteurs, l’Italien sort toutefois d’une expérience beaucoup plus contrastée à Rennes et à Rome. Son recrutement et plusieurs choix effectués sur le mercato avaient été fortement critiqués en Bretagne, avant son départ moins d’un an après son arrivée.