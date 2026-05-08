À LA UNE DU 8 MAI 2026
[11:00]Real Madrid : Tchouaméni et Valverde sortent du silence, Pérez a déjà tranché pour leur avenir !
[10:30]OM : un ancien du Stade Rennais désormais favori pour remplacer Benatia ?
[10:00]RC Lens – FC Nantes : les compos de Sage et Halilhodzic ont fuité !
[09:30]Pronostic FC Barcelone – Real Madrid : le Barça va-t-il être sacré lors du Clasico ?
[09:00]OM : deux noms bien connus de la Ligue 1 lâchés pour succéder à Beye
[08:30]Pronostic Stade Rennais – Paris FC : Rennes joue gros pour la Ligue des Champions
[08:00]RC Lens Mercato : gros rebondissement pour l’avenir de Malang Sarr
[07:30]Pronostic Le Havre – OM : Marseille peut-il relever la tête ?
[07:00]ASSE Mercato : gros coup dur pour le remplaçant idéal de Larsonneur
[06:30]Pronostic Toulouse – OL : Lyon peut-il valider sa troisième place ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : un ancien du Stade Rennais désormais favori pour remplacer Benatia ?

Par Fabien Chorlet - 8 Mai 2026, 10:30
💬 Commenter
Frédéric Massara

L’OM serait intéressé par l’ancien directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara, pour remplacer Mehdi Benatia.

L’Olympique de Marseille poursuit activement sa recherche d’un nouveau directeur sportif afin de succéder à Mehdi Benatia à l’issue de la saison. Si les pistes menant à Julien Fournier et Cristiano Giuntoli resteraient toujours d’actualité, Stéphane Richard, le nouveau président de l’OM, et les dirigeants marseillais auraient également activé une nouvelle poste bien connu de la Ligue 1 : Frédéric Massara.

Massara va quitter l’AS Roma cet été

Selon le journaliste italien, Nicolo Schira, l’OM aurait manifesté son intérêt pour l’actuel directeur sportif de l’AS Roma. Passé par le Stade Rennais entre juillet 2024 et mai 2025, Frédéric Massara connaît bien la Ligue 1 et son marché. Arrivé l’été dernier dans la capitale italienne, le dirigeant de 57 ans devrait déjà quitter ses fonctions à l’issue de la saison, toujours d’après Nicolo Schira.

Passé également par l’AC Milan, Frédéric Massara reste un dirigeant reconnu sur le marché européen, notamment pour son travail réalisé à Milan aux côtés de Paolo Maldini, avec à la clé un titre de champion d’Italie remporté en 2022. Réputé pour son réseau et sa capacité à attirer de jeunes profils prometteurs, l’Italien sort toutefois d’une expérience beaucoup plus contrastée à Rennes et à Rome. Son recrutement et plusieurs choix effectués sur le mercato avaient été fortement critiqués en Bretagne, avant son départ moins d’un an après son arrivée.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot