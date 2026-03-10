Pronostic Newcastle – FC Barcelone : le Barça peut-il prendre l’avantage à l’aller ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre Newcastle et le FC Barcelone, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Cinquième de la phase régulière de la Ligue des Champions, le Barça a hérité de Newcastle en huitième de finale. Le match aller entre les Magpies et les Blaugrana se jouera ce mardi (21h) à St. James’ Park. Sur une série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes d’Hansi Flick se présentent en Angleterre avec confiance.

Ligue des Champions – Newcastle vs FC Barcelone

Mardi 10 mars 2026 · 21h · St. James’ Park

Newcastle : l’atout St. James’ Park

Newcastle s’est construit une solide réputation ces dernières saisons grâce à sa capacité à faire déjouer les grandes équipes, notamment à domicile. Dans son antre de St. James’ Park, le club anglais s’appuie sur une énorme intensité et sur le soutien constant de son public.

Les Magpies devraient adopter une approche agressive, avec un pressing haut pour gêner la relance barcelonaise et tenter de profiter de chaque transition rapide. Leur puissance physique et leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant pourraient poser des problèmes à la défense catalane.

Pour Newcastle, l’objectif sera clair : prendre l’avantage avant le déplacement en Espagne afin d’aborder le match retour dans de meilleures conditions.

FC Barcelone : l’expérience européenne

Le Barça aborde cette rencontre avec un statut de favori, notamment grâce à son expérience et à la qualité de son effectif. L’équipe d’Hansi Flick a retrouvé une certaine fluidité offensive ces dernières semaines et paraît de plus en plus efficace dans la gestion des temps forts.

La maîtrise technique des Blaugrana pourrait faire la différence dans un match où ils chercheront probablement à contrôler le tempo et à priver Newcastle de ballon.

Toutefois, Barcelone devra se montrer vigilant défensivement face à l’impact physique des Anglais et à leur capacité à accélérer rapidement dans les couloirs.

Les confrontations récentes

Les rencontres entre Newcastle et le FC Barcelone sont rares sur la scène européenne, ce qui ajoute une part d’incertitude à cette double confrontation. Mais dans l’histoire, les Catalans ont un net avantage.

L’historique des 5 rencontres entre les deux équipes :

Barcelone : 4 victoire

Newcastle : 1 victoire

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable de Newcastle : Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga, Gordon, Barnes.

Absents : Bruno Guimaraes, Schär, Miley (blessés), Krafth (blessé, non inscrit).

Incertain : J. Murphy (blessé).

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – Cancelo, E. Garcia, Cubarsi, Martin – Olmo, Pedri – Yamal, Lopez, Raphinha – Lewandowski.

Absents : Christensen, De Jong, Koundé, Baldé (blessés), Gavi (reprise).

Incertain : Bernal (malade).

Les joueurs à suivre

Pour Newcastle

Anthony Gordon : L’Anglais traverse une excellente période avec Newcastle. Très en vue ces dernières semaines, il a inscrit cinq buts lors de ses six derniers matchs, confirmant son importance dans l’animation offensive des Magpies. Rapide et percutant dans les un-contre-un, Gordon est capable de faire des différences sur son côté et de profiter de la moindre transition pour créer le danger. Sa capacité à attaquer la profondeur et à multiplier les appels pourrait poser des problèmes à la défense du Barça.

Pour le FC Barcelone

Lamine Yamal : L’ailier espagnol arrive lui aussi en pleine confiance avant ce rendez-vous européen. Le jeune talent barcelonais reste sur quatre buts inscrits lors de ses trois derniers matchs, preuve de son excellente dynamique offensive. Très à l’aise dans le un-contre-un et capable de créer des décalages grâce à sa qualité technique, Yamal représente une menace constante pour les défenses adverses. Dans un match potentiellement fermé, sa capacité à faire la différence individuellement pourrait être un atout majeur pour les Blaugrana.

Les tendances de cotes : Barcelone légèrement favori

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire Newcastle (1) Unibet 2,90 Stable Match nul (X) Unibet 4,00 Stable Victoire Barcelone (2) Unibet 2,20 Stable

Probabilités implicites approximatives :

Newcastle : 34 %

Match nul : 25 %

Barcelone : 45 %

Les bookmakers donnent un léger avantage au FC Barcelone, dont la cote est plus basse que celle de Newcastle. Cela s’explique notamment par l’expérience européenne des Blaugrana et leur dynamique récente, même si l’avantage du terrain pourrait permettre aux Magpies de rivaliser dans cette première manche.

Notre pronostic pour Newcastle – FC Barcelone

Victoire du FC Barcelone ou match nul : Les Blaugrana apparaissent légèrement supérieurs sur le papier, notamment grâce à leur expérience des grands rendez-vous européens. Même si Newcastle reste très dangereux chez lui, Barcelone semble avoir les armes pour repartir d’Angleterre avec un résultat positif avant le match retour.

Les Blaugrana apparaissent légèrement supérieurs sur le papier, notamment grâce à leur expérience des grands rendez-vous européens. Même si Newcastle reste très dangereux chez lui, Barcelone semble avoir les armes pour repartir d’Angleterre avec un résultat positif avant le match retour. Moins de 3,5 buts : Un match aller de phase à élimination directe est souvent tactique et fermé, chaque équipe cherchant avant tout à ne pas se mettre en difficulté avant le retour.

Scores possibles

1-1 : un scénario crédible si les deux équipes se neutralisent dans une rencontre équilibrée.

un scénario crédible si les deux équipes se neutralisent dans une rencontre équilibrée. 1-2 pour Barcelone : si les Catalans parviennent à exploiter leurs temps forts et à faire parler leur efficacité offensive.

Ce huitième de finale aller s’annonce très disputé entre une équipe de Newcastle redoutable dans son stade et un FC Barcelone qui possède davantage d’expérience à ce niveau. Le résultat de cette première manche pourrait rester indécis avant le match retour.