ASSE : Larsonneur fait son mea culpa, Montanier lui envoie un message fort

Gautier Larsonneur et Philippe Montanier étaient en conférence de presse ce jeudi avant le match capital que s’apprête à disputer l’ASSE samedi soir à Rodez.

Gautier Larsonneur est sous le feu des critiques après les deux dernières défaites de l’ASSE, battue à Bastia et par Troyes. Le capitaine des Verts n’a pas été irréprochable sur l’ouverture du score concédée à Furiani, et encore moins samedi dernier sur le deuxième but de l’Estac, sur lequel Bentayeb l’a trompé malgré son lob raté. Mais Philippe Montanier a tenu à afficher sa confiance en son portier, ce jeudi, devant les médias.

Un capitaine exemplaire selon Montanier

« Gautier a pris un but bizarre le week-end dernier. Il n’était pas bien orienté, je l’ai vu tout de suite, c’était très compliqué pour lui de revenir parce qu’il était haut. Des buts, il en prendra encore, mais s’il peut en prendre un de moins que l’adversaire, c’est top ! »

Montanier a ensuite insisté sur le rôle de capitaine du Breton. « C’est notre capitaine et il remplit très bien ce rôle. Il ne se disperse pas, il parle quand il faut parler. Il travaille bien toute la semaine. Capitaine, il est fait pour ça. »

Larsonneur a rappelé ses états de service depuis son arrivée à l’ASSE

Lui aussi présent devant les médias, après Montanier, Larsonneur est revenu sur son capitanat. « A 29 ans j’ai plus de 300 matchs en pro, j’arrive le premier à l’entraînement. J’ai connu quatre coachs ici et ce n’est pas un hasard s’ils m’ont confié le brassard. C’est aussi parce que j’ai des valeurs et des performances, une crédibilité. Quand il faut hausser le ton pour faire avancer le groupe, il n’y a pas de souci. C’est aussi notre rôle aux plus anciens. »

L’esprit déjà tourné vers Rodez

Larsonneur a tenu à prendre l’entière responsabilité du but gag encaissé samedi dernier. « Igor (Miladinovic) a perdu le ballon. Il s’en voulait. Mais c’était ma faute, pas la sienne. Je lui ai dit. Cela n’a rien à voir aussi avec ma blessure. C’est du passé. A Nancy, j’étais encore un peu juste et Brice (Maubleu) avait joué. Mais depuis, tout est rentré dans l’ordre. » Un Larsonneur revanchard, et visiblement déterminé à faire taire les critiques et à aller chercher un résultat samedi à Rodez. « Il a fallu digérer cette défaite contre Troyes. Elle a été dure pour tout le monde, elle a fait mal. On a fait trop d’erreurs, on a revu tout ça. Maintenant on est toujours au contact. On ne va pas s’apitoyer. On est encore en vie. Il reste deux matchs. Il faudra avoir ce supplément d’âme pour ramener le club où il mérite d’être. Et s’il faut passer par les barrages, on tentera de refaire le même coup qu’il y a deux ans. Il faudra faire le nécessaire. »

Le calendrier de fin de saison de l’ASSE :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2