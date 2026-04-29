ASSE : Rodez au top en ligue 2 en 2026, coup dur pour les verts

Rien ne va plus pour l’AS Saint-Étienne. Battus sèchement par SC Bastia (2-0), puis humiliés à domicile par ES Troyes AC (3-0) dans leur antre au Stade Geoffroy-Guichard, les Verts traversent une période critique au pire moment de la saison.

Désormais, le déplacement à Rodez prend des allures de match de la dernière chance. Une victoire est impérative pour rester dans la course à la montée directe en Ligue 1. Tout autre résultat compliquerait sérieusement leurs ambitions, avec le spectre des barrages qui se rapproche dangereusement.

Rodez, machine à gagner en 2026

Face à eux, Rodez Aveyron Football arrive lancé à pleine vitesse. En 2026, le RAF est tout simplement la meilleure équipe de Ligue 2.

Solides, efficaces et constants, les Ruthénois dominent même ES Troyes AC, pourtant leader au classement général et déjà assuré de monter. Une dynamique impressionnante qui fait de Rodez l’adversaire le plus redouté du moment.

Une ASSE en perte de vitesse inquiétante

Cinquièmes avec 27 points sur l’année civile, les Stéphanois payent leur irrégularité. Au-delà des défaites récentes, ce sont surtout les points laissés en route qui font mal.

Des matchs nuls arrachés face à Grenoble Foot 38 et AS Nancy-Lorraine auraient même pu tourner à la défaite. Un manque de maîtrise et de tranchant qui interroge à l’approche du sprint final.

Le classement 2026 : Rodez en patron, l’ASSE sous pression

Voici le classement des équipes de Ligue 2 depuis le début de l’année 2026 :

🏆 Rodez : 31 pts

🥈 Troyes : 29 pts

🥉 Le Mans : 28 pts

4️⃣ Annecy : 27 pts

5️⃣ Saint-Étienne : 27 pts

6️⃣ Montpellier : 25 pts

7️⃣ Reims : 23 pts

8️⃣ Red Star : 22 pts

9️⃣ Boulogne : 20 pts

🔟 Pau : 19 pts

1️⃣1️⃣ Guingamp : 17 pts

1️⃣2️⃣ Bastia : 17 pts

1️⃣3️⃣ Dunkerque : 16 pts

1️⃣4️⃣ Laval : 14 pts

1️⃣5️⃣ Nancy : 13 pts

1️⃣6️⃣ Clermont : 12 pts

1️⃣7️⃣ Grenoble : 12 pts

1️⃣8️⃣ Amiens : 6 pts

Un classement qui illustre parfaitement la dynamique actuelle : Rodez survole les débats, tandis que l’ASSE marque le pas au pire moment.

Un tournant de la saison pour les Verts

Ce match à Rodez n’est pas un simple rendez-vous de championnat. C’est un véritable tournant.

Soit Saint-Étienne se relance et envoie un message fort à ses concurrents, soit la saison pourrait basculer définitivement vers un scénario bien moins glorieux.

Dans un championnat aussi serré, chaque détail compte. Et pour les Verts, le droit à l’erreur n’existe plus.