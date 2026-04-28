Si plusieurs médias ont annoncé que la saison de Julien Le Cardinal (28 ans) était terminée à l’ASSE, la réalité serait plus nuancée.

L’ASSE respire un peu. Alors que plusieurs médias annonçaient déjà la fin de saison de Julien Le Cardinal, la situation du défenseur stéphanois serait finalement moins inquiétante que prévu.

Une fin de saison pas encore actée

Absent du groupe lors de la lourde défaite contre Troyes samedi dernier (0-3), Julien Le Cardinal avait rapidement vu circuler des informations très pessimistes concernant son état physique. Victime d’une blessure aux ischio-jambiers, l’ancien défenseur du RC Lens semblait parti pour manquer toute la fin de saison.

Mais selon Onze Mondial, la réalité serait plus nuancée. Le joueur de 28 ans n’aurait pas encore officiellement déclaré forfait pour la réception d’Amiens lors de la dernière journée de championnat. Sa présence pour un éventuel barrage resterait également envisageable. Selon les dernières informations de Peuple Vert, Le Cardinal était même présent en individuel à la séance du jour !

Un secteur défensif déjà sous tension

Cette possible bonne nouvelle arrive dans un contexte particulièrement compliqué pour l’arrière-garde de l’ASSE. Face à Troyes, Philippe Montanier avait choisi de titulariser Chico Lamba aux côtés de Mickael Nadé en défense centrale afin de compenser l’absence de Le Cardinal.

Mais le scénario a rapidement tourné au cauchemar puisque Chico Lamba s’est lui aussi blessé pendant la rencontre. Une situation qui fragilise encore davantage une défense déjà secouée ces dernières semaines.

Montanier espère récupérer des forces vives

À l’approche du sprint final, chaque retour devient capital pour l’ASSE. Avec les difficultés affichées récemment dans le jeu et mentalement, Philippe Montanier a besoin de retrouver rapidement des joueurs d’expérience capables d’apporter de la stabilité.

Même diminué physiquement, Julien Le Cardinal reste un élément important dans la rotation défensive stéphanoise. Son éventuel retour pour Amiens ou les barrages pourrait donc représenter un vrai renfort dans une période où les Verts jouent une énorme partie de leur saison.

Rodez arrive au pire moment

En attendant, Saint-Étienne devra probablement encore bricoler défensivement pour le déplacement périlleux à Rodez ce week-end. Invaincu depuis 18 matches, le RAF représente l’un des défis les plus compliqués de cette fin de saison de Ligue 2.

Mais dans la tempête actuelle, l’ASSE s’accroche à la moindre éclaircie. Et la situation de Julien Le Cardinal offre enfin une petite dose d’optimisme aux supporters stéphanois.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2