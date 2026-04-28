ASSE : Larsonneur ciblé et moqué suite à son match contre Troyes

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La soirée a tourné au cauchemar pour l’AS Saint-Étienne. Battus lourdement par l’ESTAC Troyes (0-3) dans un match crucial pour la montée, les Verts ont non seulement perdu gros sportivement… mais aussi en image.

Et comme souvent dans ce genre de scénario, la Fédération Française de la Lose n’a pas laissé passer l’occasion.

Une défaite qui fait très mal

Dans un Geoffroy-Guichard sous tension, les hommes de Philippe Montanier jouaient une rencontre capitale. L’enjeu était clair : éviter une défaite qui aurait permis à Troyes de valider sa montée sur la pelouse stéphanoise.

Le verdict a été sans appel. Dominés, dépassés, les Verts ont sombré, laissant leurs adversaires célébrer une montée symbolique dans le Chaudron.

Le but de trop pour Larsonneur

Si la défaite est collective, un moment a particulièrement cristallisé les critiques : le deuxième but encaissé par Gautier Larsonneur.

Après une perte de balle évitable au milieu de terrain, l’action semblait pourtant anodine. Mais une succession d’erreurs, entre mauvais placement et perte de repères, a offert à Troyes un but aussi improbable que cruel.

Une action qui a immédiatement fait réagir… bien au-delà du terrain.

La FFL s’empare du sujet

Connue pour son ton ironique, la Fédération Française de la Lose s’est empressée de relayer la séquence.

Dans un article moqueur, elle n’a pas hésité à qualifier l’erreur de Larsonneur de “boulette mythique”, détaillant avec humour – mais aussi sévérité – la scène qui a scellé le sort du match.

Un traitement qui, s’il amuse certains, souligne aussi la portée médiatique de cette erreur.

Une soirée noire pour l’ASSE

Au-delà de ce fait de jeu, c’est toute la prestation stéphanoise qui interroge. Incapables de répondre à l’enjeu, les Verts ont livré l’une de leurs pires performances de la saison.

Conséquence directe : la perte de la deuxième place au profit du Mans et une pression accrue dans la course à la montée.

Une réaction attendue

Dans ce sprint final, l’ASSE n’a plus le droit à l’erreur. Cette défaite, déjà lourde sportivement, ne doit pas laisser de traces psychologiques.

Pour Larsonneur comme pour le reste du groupe, l’objectif est clair : rebondir rapidement et éviter que cet épisode ne définisse la fin de saison.

Entre critiques et réalité du terrain

Si les moqueries de la FFL font le tour des réseaux, elles ne doivent pas masquer une réalité : dans le football, une erreur peut vite devenir un symbole.

Reste à savoir si l’ASSE saura transformer cette soirée noire en électrochoc.

Car dans une fin de saison sous haute tension, chaque détail compte… et chaque réaction peut tout changer.