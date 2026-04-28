À LA UNE DU 28 AVR 2026
[14:40]FC Nantes : Le Stade Rennais envoie un message provocateur aux supporters nantais
[14:20]ASSE : la suite de la saison déjà connue en cas de barrages pour la montée
[14:00]PSG : une offensive à 20 millions d’euros pour un jeune talent russe ?
[13:40]FC Barcelone : Coup de tonnerre pour Julian Alvarez et l’arrivée d’un espagnol cet été 
[13:20]ASSE : Larsonneur ciblé et moqué suite à son match contre Troyes
[13:00]RC Lens – OGC Nice : l’IA désigne son favori pour la finale de Coupe de France
[12:40]OM : fin du naming “Orange Vélodrome”, Stéphane Richard prépare un gros coup
[12:20]ASSE : Le Mans a une arme fatale pour la montée, un coup dur majeur pour les Verts
[12:00]PSG – Bayern Munich : les groupes dévoilés pour ce choc
[11:30]Revue de presse : Wahi repris de volée à cause de l’OM, Strasbourg bat un record, Lloris de retour chez les Bleus ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Larsonneur ciblé et moqué suite à son match contre Troyes

Par Louis Chrestian - 28 Avr 2026, 13:20
💬 Commenter

La soirée a tourné au cauchemar pour l’AS Saint-Étienne. Battus lourdement par l’ESTAC Troyes (0-3) dans un match crucial pour la montée, les Verts ont non seulement perdu gros sportivement… mais aussi en image.

Et comme souvent dans ce genre de scénario, la Fédération Française de la Lose n’a pas laissé passer l’occasion.

Une défaite qui fait très mal

Dans un Geoffroy-Guichard sous tension, les hommes de Philippe Montanier jouaient une rencontre capitale. L’enjeu était clair : éviter une défaite qui aurait permis à Troyes de valider sa montée sur la pelouse stéphanoise.

Le verdict a été sans appel. Dominés, dépassés, les Verts ont sombré, laissant leurs adversaires célébrer une montée symbolique dans le Chaudron.

Le but de trop pour Larsonneur

Si la défaite est collective, un moment a particulièrement cristallisé les critiques : le deuxième but encaissé par Gautier Larsonneur.

Après une perte de balle évitable au milieu de terrain, l’action semblait pourtant anodine. Mais une succession d’erreurs, entre mauvais placement et perte de repères, a offert à Troyes un but aussi improbable que cruel.

Une action qui a immédiatement fait réagir… bien au-delà du terrain.

La FFL s’empare du sujet

Connue pour son ton ironique, la Fédération Française de la Lose s’est empressée de relayer la séquence.

Dans un article moqueur, elle n’a pas hésité à qualifier l’erreur de Larsonneur de “boulette mythique”, détaillant avec humour – mais aussi sévérité – la scène qui a scellé le sort du match.

Un traitement qui, s’il amuse certains, souligne aussi la portée médiatique de cette erreur.

Une soirée noire pour l’ASSE

Au-delà de ce fait de jeu, c’est toute la prestation stéphanoise qui interroge. Incapables de répondre à l’enjeu, les Verts ont livré l’une de leurs pires performances de la saison.

Conséquence directe : la perte de la deuxième place au profit du Mans et une pression accrue dans la course à la montée.

Une réaction attendue

Dans ce sprint final, l’ASSE n’a plus le droit à l’erreur. Cette défaite, déjà lourde sportivement, ne doit pas laisser de traces psychologiques.

Pour Larsonneur comme pour le reste du groupe, l’objectif est clair : rebondir rapidement et éviter que cet épisode ne définisse la fin de saison.

Entre critiques et réalité du terrain

Si les moqueries de la FFL font le tour des réseaux, elles ne doivent pas masquer une réalité : dans le football, une erreur peut vite devenir un symbole.

Reste à savoir si l’ASSE saura transformer cette soirée noire en électrochoc.

Car dans une fin de saison sous haute tension, chaque détail compte… et chaque réaction peut tout changer.

ASSEES Troyes AC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, ES Troyes AC