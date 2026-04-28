ASSE : la suite de la saison déjà connue en cas de barrages pour la montée

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La fin de saison s’annonce sous haute tension pour l’AS Saint-Étienne. Si la montée directe reste encore un objectif, les Verts doivent désormais envisager sérieusement un passage par les play-offs… voire les barrages vers la Ligue 1.

Bonne nouvelle ou pression supplémentaire : le calendrier complet est désormais connu.

Un scénario de plus en plus probable

Après des résultats récents compliqués, Saint-Étienne se retrouve en position de devoir passer par les play-offs de Ligue 2.

Un parcours plus long, plus incertain… mais encore totalement ouvert.

Et désormais, chaque étape est parfaitement définie.

Le parcours des play-offs en détail

Le chemin vers la montée via les play-offs s’annonce exigeant :

Mardi 12 mai 2026 à 20h30 (beIN Sports 1)

Play-off 1 : 4e vs 5e

Play-off 1 : 4e vs 5e Vendredi 15 mai 2026 à 20h30 (beIN Sports 1)

Play-off 2 : 3e vs vainqueur du play-off 1

Autrement dit, si l’ASSE termine dans ces positions, elle devra potentiellement enchaîner deux matchs couperets avant même d’espérer affronter un club de Ligue 1.

🚨 Les dates des barrages dévoilées :



Match aller :

Gagnant des play-offs de L2 🆚 16e de L1

🗓️ Jeudi 21 mai à 20h45

📺 L1+ et BeIN SPORTS 1



Match retour :

16e de L1 🆚 Gagnant des play-offs de L2

🗓️ Dimanche 24 mai à 20h45

📺 L1+ et BeIN SPORTS 1 pic.twitter.com/Yfglxs6CmO — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) April 28, 2026

L’ultime obstacle : les barrages

Une fois les play-offs remportés, place aux barrages contre un club de Ligue 1 :

Jeudi 21 mai 2026 à 20h45

Barrage aller (Ligue 1+ et beIN Sports 1)

Barrage aller (Ligue 1+ et beIN Sports 1) Dimanche 24 mai 2026 à 20h45

Barrage retour (Ligue 1+ et beIN Sports 1)

Un double affrontement décisif, où tout se jouera en 180 minutes.

Une fin de saison sous pression maximale

Ce format ne laisse aucune place à l’erreur. Chaque match devient une finale.

Pour Saint-Étienne, cela signifie devoir enchaîner jusqu’à quatre rencontres décisives pour espérer retrouver l’élite.

Un défi physique, mental… et stratégique.

Un objectif toujours en ligne de mire

Malgré cette perspective compliquée, une chose reste certaine : la montée est toujours possible.

Que ce soit directement ou via les barrages, l’ASSE a encore son destin entre les mains.

Un sprint final décisif

Les prochaines semaines seront cruciales. Entre calculs, pression et matchs à élimination directe, la saison des Verts peut encore basculer dans un sens comme dans l’autre.

Une chose est sûre : si Saint-Étienne doit passer par ce chemin, il faudra être prêt à souffrir.

Mais au bout… la Ligue 1 reste accessible.