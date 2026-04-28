ASSE : Jean-Michel Larqué démonte le projet Kilmer Sports

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le ton est donné. À l’heure où l’AS Saint-Étienne joue gros dans cette fin de saison, Jean-Michel Larqué a livré une sortie aussi directe que marquante sur le projet porté par Kilmer Sports Ventures sur le média Sud-Ouest.

“L’équipe est moyenne” : une sentence brutale

Pas de détour, pas d’euphémisme. Larqué tranche net :

“L’équipe est moyenne.”

Trois mots qui résument son ressenti et qui font écho à la lourde défaite face à Troyes (0-3).

Un constat difficile à contester au vu des dernières performances, et qui risque de faire grincer des dents en interne.

“Un véritable bataillon pour pas grand-chose”

Mais Larqué ne s’arrête pas à la qualité de l’effectif. Il s’attaque frontalement à l’organisation du club.

“Il y a une dispersion des forces. La cellule de recrutement, c’est un véritable bataillon, pour pas grand-chose.”

Une critique lourde de sens, qui vise directement la stratégie mise en place ces derniers mois. Derrière ces mots, une idée claire : beaucoup de moyens engagés… pour un rendement jugé insuffisant.

“On parle trop de marketing”

Autre pique, tout aussi directe :

“On parle beaucoup de marketing, de marque. Dans un club, ce à quoi il faut penser avant tout, c’est au terrain.”

Un message limpide. Pour Larqué, le club s’éloigne de l’essentiel et se disperse dans des priorités secondaires.

Une critique qui touche directement le projet global de Kilmer Sports Ventures.

“Il faut changer tout de A à Z”

Le constat est dur, mais la conclusion l’est encore plus.

“Il faut changer tout de A à Z.”

Une phrase choc, qui traduit une remise en question totale du modèle actuel. Pour Larqué, il ne s’agit pas d’ajustements… mais d’une refonte complète.

“Il y a un gouffre entre la Ligue 1 et la Ligue 2”

Enfin, l’ancien capitaine met en garde contre un problème plus profond :

“Il y a un gouffre entre la Ligue 1 et le haut de la Ligue 2.”

Un avertissement clair. Même en cas de montée, l’ASSE pourrait rapidement se retrouver en difficulté si rien ne change.

Une parole qui pèse lourd

Ces déclarations ne sont pas anodines. Elles viennent d’une figure historique du club, d’un homme qui a connu le très haut niveau et les exigences du football de l’élite.

Et quand Larqué parle ainsi, difficile de ne pas écouter.

Une pression maximale sur le projet Kilmer

Avec ces propos, c’est tout le projet porté par Kilmer Sports Ventures qui se retrouve sous pression.

Entre critiques sur le recrutement, sur la stratégie et sur le niveau global de l’équipe, le message est clair : il faut réagir.

Le terrain comme seule réponse

Pour l’ASSE, la réponse ne pourra venir que du terrain.

Dans cette fin de saison décisive, les Verts ont l’occasion de faire taire les critiques… ou de leur donner encore plus de poids.

Une chose est sûre : avec de telles déclarations, le débat est désormais ouvert.