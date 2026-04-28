L’ASSE voit son infirmerie se remplir au pire moment de la saison : le casse-tête de Philippe Montanier est total avant le périlleux déplacement à Rodez (samedi, 20h).

Quelle poisse à l’ASSE ! Alors que les Verts jouent gros dans cette fin d’exercice, les blessures s’accumulent et touchent désormais de plein fouet le secteur offensif. Et après Zuriko Davitashvili, un nouvel attaquant vient de rejoindre la liste des absents : Marten Chris Paalberg (17 ans).

Paalberg forfait jusqu’à la fin de saison

Arrivé cet hiver en provenance d’Estonie, Marten Chris Paalberg représentait un pari sur l’avenir pour l’ASSE. Le jeune attaquant devait initialement renforcer la réserve tout en découvrant progressivement l’environnement stéphanois. Mais depuis son arrivée dans le Forez, rien ne se passe comme prévu.

Freiné physiquement dès ses premières semaines, le joueur n’a encore disputé aucune minute sous le maillot vert, ni avec les professionnels ni avec l’équipe réserve. Et selon Peuple Vert, la situation vient encore de se compliquer.

Une nouvelle blessure qui plombe sa saison

Le média indique que l’attaquant estonien souffre d’une nouvelle blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu’à la fin de saison. Un énorme coup dur pour le joueur, qui espérait enfin pouvoir intégrer progressivement la rotation stéphanoise. Cette nouvelle indisponibilité reporte donc encore ses débuts officiels avec l’ASSE.

Le problème, c’est que Paalberg n’est pas le seul absent dans le secteur offensif. Déjà touchée par la blessure de Zuriko Davitashvili, l’ASSE doit aussi composer avec les absences de Nadir El Jamali et les inquiétudes autour de Mehdy Lutin, sorti blessé ce week-end sans qu’aucune précision n’ait encore filtré sur la gravité de son problème physique. Résultat : les options offensives diminuent dangereusement à l’approche des deux derniers matchs de la saison.

Un timing catastrophique pour les Verts

Cette série noire intervient dans une période extrêmement importante pour l’ASSE. Entre lutte pour la montée, pression des résultats et calendrier tendu, Philippe Montanier doit désormais bricoler avec un effectif diminué. Le manque de solutions offensives pourrait rapidement devenir un énorme problème dans le sprint final.

Pour Marten Chris Paalberg, cette première expérience en France tourne pour l’instant au cauchemar. Recruté avec l’idée d’un développement progressif, le jeune Estonien n’a jamais pu réellement lancer son aventure stéphanoise. Et désormais, toute son attention se tourne déjà vers la préparation de la saison prochaine.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2