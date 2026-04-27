Touché à une cheville contre Troyes (0-3) samedi, Zuriko Davitashvili a passé des examens ce lundi qui ne sont pas bons pour l’ASSE.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour l’AS Saint-Etienne ! Battus à Bastia (0-2) il y a neuf jours, les Verts ont de nouveau chuté, lourdement, à domicile contre Troyes (0-3) samedi. Un revers qui les a fait reculer à la 3e place du classement car Le Mans est passé devant. En l’état actuel des choses, les hommes de Philippe Montanier seraient donc obligés de passer par les play-offs de L2 puis par les barrages L1-L2 avec tous les risques que cela comporte de rester une saison supplémentaire dans l’antichambre de l’élite. Et comme si cela ne suffisait pas, un élément majeur de l’équipe devrait être absent pour les deux prochaines semaines !

Davitashvili de retour pour les barrages ?

Selon le compte X Geo Team, Zuriko Davitashvili, victime d’un gros tacle samedi contre l’ESTAC et sorti en milieu de première période, devrait être absent pour les deux prochaines semaines. Il va donc manquer le déplacement périlleux à Rodez ce week-end puis la réception d’Amiens la semaine suivante. Victime d’une entorse à une cheville, il ne devrait pouvoir revenir que pour les play-offs puis les barrages. A moins que l’ASSE ne termine finalement à l’une des deux premières places, auquel cas sa saison est terminée.

C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour Philippe Montanier car Davitashvili est l’un des éléments les plus décisifs des Verts cette saison avec 13 buts et 4 passes décisives en 28 matches de L2. L’entraîneur de l’ASSE se plaint du fait que son compartiment offensif manque d’épaisseur. Cette absence va lui causer des maux de crâne…

🚨 BREAKING : Selon mes informations, la saison régulière en club est terminée pour Zuriko Davitashvili.



En raison d’une blessure à la cheville, le Géorgien sera absent pendant 2 semaines.



❌ RODEZ, ❌ AMIENS pic.twitter.com/VLAQlkZwUc — Geo Team (@Geo__team) April 27, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2