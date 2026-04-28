Esseulé dans le vestiaire de l’OM, Mason Greenwood (24 ans) envisagerait un départ au prochain mercato estival.

Le malaise grandit autour de Mason Greenwood à l’OM. L’attaquant anglais traverse aujourd’hui une période particulièrement compliquée en interne. Au point d’envisager un départ dès le prochain mercato estival.

Greenwood de plus en plus isolé à l’OM

Selon les informations de La Minute OM, Mason Greenwood serait actuellement mis à l’écart au sein du vestiaire marseillais.

L’attaquant anglais vivrait une situation délicate humainement, avec un sentiment d’isolement grandissant dans le groupe olympien. Le contexte général autour du club pèserait également lourd sur son moral. Cette ambiance tendue fragiliserait fortement son avenir à Marseille.

Un climat explosif dans le vestiaire

Depuis plusieurs semaines, les tensions semblent se multiplier à l’OM. Entre résultats irréguliers, frustrations individuelles et relations compliquées dans le groupe, le climat interne devient de plus en plus lourd. Le cas Greenwood s’ajoute désormais à une série de dossiers sensibles qui agitent le vestiaire olympien.

Toujours selon cette source, Mason Greenwood réfléchirait sérieusement à quitter l’OM lors du prochain mercato. L’idée d’un départ prendrait de l’ampleur chez l’international anglais, qui ne se sentirait plus totalement intégré dans le projet actuel. À seulement 24 ans, le joueur conserve une belle cote sur le marché européen malgré cette situation compliquée.

Un départ envisagé dès cet été

Si un départ venait à se confirmer, cela représenterait un dossier très important pour l’OM, tant sportivement que financièrement. Greenwood était censé devenir l’un des visages forts du projet marseillais. Son talent offensif et sa capacité à faire basculer un match avaient rapidement séduit une partie des supporters.

Mais aujourd’hui, le contexte semble beaucoup plus fragile autour de lui. Cette affaire illustre surtout les difficultés actuelles de l’OM à maintenir un climat serein autour de son groupe professionnel. Dans un environnement marseillais toujours très exposé, les situations individuelles prennent rapidement une ampleur considérable, surtout lorsque les résultats sportifs deviennent irréguliers.

Pour l’instant, aucun départ n’est acté et le mercato est encore loin. Mais les prochains mois pourraient devenir décisifs dans l’avenir de Mason Greenwood à Marseille. Si le malaise interne persiste, l’OM pourrait rapidement devoir gérer un nouveau dossier brûlant.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)