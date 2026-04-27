Dans son échange avec les supporters, Pierre Ménès a constaté que Kilmer Sports n’avait pas fait les meilleurs choix l’été dernier, ce qui pénalise l’ASSE aujourd’hui.

Après une embellie au moment de l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc, début février, l’AS Saint-Etienne a rechuté au pire des moments. Après ses deux revers, à Bastia (0-2) et contre Troyes (0-3), elle a laissé la 2e place, dernier ticket envoyant directement en Ligue 1, au Mans. Il reste deux journées pour essayer de la reprendre aux Sarthois mais les affaires sont mal engagées. Pour Pierre Ménès, interrogé par un supporter, cette déception sportive qui se dessine est la conséquence de mauvais choix réalisés par Kilmer Sports l’été dernier.

« Il y a beaucoup de joueurs qui n’ont pas le niveau L1 dans cette équipe »

« J’avoue que j’ai pas beaucoup suivi Saint-Etienne cette année. Tout ce que je vois, c’est la compo des Verts. Quelque part, tu payes des choix bizarres. Il y avait vraiment moyen de faire un bon billet de 20 M€ en vendant Stassin l’été dernier. Tu l’as gardé contre son gré, il a mis des mois à se remettre dans le game et peut-être que ces 20 M€ équilibreraient un peu plus les comptes. L’équipe est très perfectible dans tous les secteurs. Il y a beaucoup de joueurs qui n’ont pas le niveau L1 dans cette équipe de Saint-Etienne. »

En cas de montée, le propriétaire de l’ASSE va devoir repenser son effectif pour s’éviter une désillusion pareille à celle de la saison 2024-25. Mais avec Philippe Montanier, qui a pas mal baroudé dans l’élite, il bénéficiera de précieux conseils concernant le recrutement à effectuer pour se maintenir…