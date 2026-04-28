ASSE : Les supporters commencent à douter de l’avenir de Kilmer Sports en cas de ligue 2

Le rêve d’un renouveau rapide est en train de se fissurer du côté de AS Saint-Étienne. Kilmer Sports Ventures fait déjà face à une vague de scepticisme grandissante. Et pour cause : la promesse d’un retour express dans l’élite pourrait bien se transformer en désillusion durable.

Une première saison qui laisse des traces

Depuis le rachat officialisé en juin 2024, les nouveaux dirigeants avaient affiché une ambition claire : reconstruire intelligemment pour ramener les Verts en Ligue 1. Mais la réalité du terrain a été brutale. Relégué en Ligue 2, le club stéphanois devait entamer une saison de transition maîtrisée.

Audits, restructuration interne, investissements massifs… tout semblait réuni pour repartir sur des bases solides. Près de 30 millions d’euros injectés, des cadres conservés comme Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili, et une refonte ambitieuse du staff : sur le papier, l’ASSE avait tout d’un favori.

Mais le terrain, lui, a raconté une toute autre histoire.

De favori à outsider : la chute inattendue

Présenté comme l’ogre annoncé de la Ligue 2, Saint-Étienne n’a jamais su imposer sa loi. Pire encore, le club a donné l’impression de naviguer à vue pendant de longs mois.

Le départ tardif de Eirik Horneland, symbole d’un projet qui s’effrite, a marqué un premier tournant. Son remplaçant, Philippe Montanier, a un temps redonné espoir avant une rechute brutale.

Les défaites face à Bastia puis contre l’ESTAC ont laissé des traces. À deux journées de la fin, les Verts ne maîtrisent plus leur destin. Pendant ce temps, Le Mans, pourtant bien moins armé financièrement, a pris une longueur d’avance dans la course à la montée.

Un scénario catastrophe qui prend forme

Aujourd’hui, l’impensable devient crédible et il fait froid dans le dos.

Une deuxième saison consécutive en Ligue 2, la relégation des féminines, la chute de la réserve et des résultats catastrophiques chez les jeunes pourraient composer un bilan global dramatique.

Un tel enchaînement dépasserait largement le simple échec sportif et remettrait en cause l’ensemble du projet porté par Kilmer.

Les supporters explosent : la fracture est réelle

Dans les tribunes comme sur les réseaux, la colère gronde. L’incompréhension domine face à un club incapable de rivaliser malgré des moyens largement supérieurs.

“Le débat Kilmer Sports Ventures est officiellement ouvert. Ne pas remonter en Ligue 1 avec un budget autant supérieur aux autres est une HONTE ! J’ai mal à mon club… très très mal.”

Le débat Kilmer Sports Ventures est officiellement ouvert. Ne pas remonter en Ligue 1 avec un budget autant supérieur aux autres est une HONTE ! J’ai mal à mon club … Très très mal. #ASSEESTAC — Xavier Coffin (@Xavier_Coffin) April 25, 2026

Ce sentiment, loin d’être isolé, traduit une rupture de confiance inquiétante. Les supporters ne doutent plus seulement des résultats mais bien de la vision.

Et maintenant ? Une question cruciale

Si l’ASSE reste en Ligue 2, une interrogation majeure s’impose : quelle sera la réaction de Kilmer Sports Ventures ?

Maintien des investissements ou réduction de la voilure, nouveau projet ou déjà un aveu d’échec, patience stratégique ou décisions radicales… toutes les options sont sur la table.

Dans un club comme Saint-Étienne, le temps est un luxe rare et l’histoire n’attend pas.

Une fin de saison sous haute tension

Les prochaines semaines seront décisives. Plus qu’une montée, c’est la crédibilité même du projet Kilmer qui se joue.

À Saint-Étienne, l’espoir n’a pas disparu mais il vacille. Et dans le Chaudron, une certitude s’impose : le doute, lui, s’est définitivement installé.