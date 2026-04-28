La défaite cuisante de l’ASSE face à Troyes à Geoffroy-Guichard (0-3) ne serait pas très bien passée aux yeux de Kilmer Sports Ventures en vue du mercato estival.

La fin de saison de l’ASSE s’annonce électrique Alors que la montée directe s’éloigne à deux journées de la fin, les dirigeants stéphanois anticiperaient une profonde refonte de l’effectif pour relancer un projet en perte de vitesse. Selon Média Foot, un véritable chantier est en préparation du côté de Kilmer Sports Ventures, avec plusieurs secteurs clés déjà remis en question.

Larsonneur fragilisé, un nouveau gardien ciblé

Premier dossier chaud confirmé : le poste de gardien de but. La prestation de Gautier Larsonneur face à Troyes a laissé des traces importantes. Jugé en difficulté sur les deux premiers buts encaissés, le portier de 29 ans voit son statut de numéro 1 sérieusement remis en cause.

Pour créer une vraie concurrence, et comme déjà indiqué ces derniers jours, l’ASSE aurait déjà activé une piste en Pologne, avec le profil de Slawomir Abramowicz (Jagiellonia Bialystok). Un gardien jeune, prometteur et considéré comme accessible financièrement. Dans le même temps, Brice Maubleu ne semble pas convaincre pleinement le staff, jugé trop limité pour bousculer la hiérarchie actuelle.

Le côté droit de la défense en jachère ?

Autre secteur problématique là aussi confirmé : le couloir droit de la défense. Si Kévin Pedro dépanne plus que bien, la situation est inquiétante derrière lui. Dennis Appiah arrive en fin de contrat et João Ferreira est considéré comme un échec sportif Résultat : un vide important se crée sur un poste clé, obligeant les dirigeants à reconstruire totalement ce secteur. La piste menant à Frédéric Guilbert existe.

Le secteur offensif pourrait lui aussi être fortement impacté. Toujours d’après Média Foot, Lucas Stassin serait aussi sur le départ, avec Joshua Duffus évoqué pour le remplacer en pointe. But! ne confirme pas cette information, mais le dossier le plus sensible concernerait Zuriko Davitashvili. Auteur de 13 buts en 28 matchs, le Géorgien est devenu l’un des éléments majeurs de l’attaque stéphanoise.

Une reconstruction totale à venir ?

Son départ est envisagé pour des raisons financières. Un choix qui pourrait laisser un énorme vide sur l’aile gauche, tant son influence est importante dans le jeu offensif des Verts. Que l’ASSE termine en Ligue 1 ou en Ligue 2, le constat serait clair : l’effectif actuel montre ses limites et un profond renouvellement semble inévitable.

Entre départs importants, postes à reconstruire et incertitudes sportives, les Verts s’apprêtent à vivre un mercato extrêmement agité. L’objectif sera simple : repartir sur des bases plus solides pour éviter une nouvelle saison de transition.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2