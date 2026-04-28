ASSE : après Paul Eymard, un autre jeune talent en passe de signer pro

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’AS Saint-Étienne continue de miser sur sa formation. Après avoir sécurisé l’avenir de Paul Eymard, le club stéphanois s’apprête à franchir une nouvelle étape avec l’un de ses espoirs les plus prometteurs.

Selon les informations de Peuple Vert, Mehdy Lutin Zidee est sur le point de signer son tout premier contrat professionnel. Une décision forte qui confirme la volonté des Verts de construire sur la jeunesse.

Une signature imminente pour Mehdy Lutin Zidee

Arrivant en fin de contrat aspirant, le jeune attaquant de la génération 2008 devrait s’engager pour trois saisons, soit jusqu’en 2029.

Un choix qui n’a rien d’anodin. En interne, cette signature est perçue comme une vraie marque de confiance envers un joueur dont la progression est constante depuis plusieurs mois.

Formé au club, Lutin Zidee incarne parfaitement l’ADN stéphanois : patience, développement et montée en puissance progressive.

Une progression remarquée en interne

Cette saison, le jeune attaquant a franchi un cap avec la réserve. Son temps de jeu augmente, ses performances gagnent en régularité et son impact devient de plus en plus visible.

Ses efforts ont été récompensés par plusieurs entraînements avec le groupe professionnel dirigé par Philippe Montanier.

Une étape importante dans son développement, qui confirme qu’il est déjà dans le viseur du staff pour l’avenir.

Un profil moderne et polyvalent

Au sein d’une génération prometteuse, aux côtés de Paul Eymard ou encore Djylian N’Guessan, Mehdy Lutin Zidee se distingue par sa polyvalence.

Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, ce gaucher rapide et percutant possède un profil très recherché dans le football actuel. Sa capacité à éliminer et à créer des différences en un contre un en fait un joueur à fort potentiel.

Des axes de progression identifiés

Comme tout jeune joueur, il lui reste encore des étapes à franchir. Le dernier geste constitue notamment un axe de travail prioritaire.

Plus de précision dans les centres, davantage d’efficacité face au but : ces améliorations seront essentielles pour passer au niveau supérieur.

Un profil qui rappelle Diego Moreira

En interne, certains observateurs n’hésitent pas à le comparer à Diego Moreira, aujourd’hui à Strasbourg.

Même explosivité, même capacité à faire des différences sur les ailes : une comparaison flatteuse qui souligne son potentiel, mais aussi les attentes placées en lui.

Une intégration progressive chez les pros

La saison prochaine, Lutin Zidee devrait poursuivre sa progression avec la réserve. Mais l’idée de le voir apparaître en équipe première fait déjà son chemin.

Dans un contexte où l’ASSE souhaite valoriser sa formation, son profil pourrait rapidement trouver sa place dans la rotation.

Une stratégie claire pour l’ASSE

Avec cette future signature, Saint-Étienne confirme une direction nette : construire sur ses jeunes talents.

Après Paul Eymard, Mehdy Lutin Zidee s’inscrit dans cette dynamique. Une nouvelle pierre posée dans un projet qui mise sur l’avenir… sans oublier l’exigence du haut niveau.