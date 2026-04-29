Dans cette fin de saison, Zuriko Davitashvili (25 ans) enchaîne décidément les mauvaises nouvelles du côté de l’ASSE.

L’ASSE perd l’un de ses hommes forts au pire moment de la saison. Déjà secoués après leur lourde défaite contre Troyes, les Verts ont appris une mauvaise nouvelle concernant Zuriko Davitashvili. Et cette absence pourrait peser extrêmement lourd dans la course finale.

Davitashvili absent plusieurs semaines

Touché samedi face à l’ESTAC après un gros tacle, Davitashvili n’a pas pu terminer la rencontre et avait quitté ses partenaires dès la première période. Les examens ont confirmé une entorse à une cheville. Conséquence directe : l’attaquant géorgien de l’ASSE devrait manquer les deux prochaines semaines de compétition.

Une énorme tuile pour Philippe Montanier puisque Davitashvili sera absent pour le déplacement très dangereux à Rodez ce week-end, puis pour la réception d’Amiens dans la foulée. Deux rencontres capitales dans cette fin de saison tendue.

Une saison peut-être déjà terminée ?

Le scénario devient même encore plus inquiétant pour le joueur stéphanois. Son retour est espéré uniquement pour les play-offs ou les barrages d’accession. Mais si l’ASSE parvient finalement à terminer dans les deux premières places du championnat et monte directement, Davitashvili pourrait tout simplement ne plus rejouer cette saison. Un énorme coup dur pour Saint-Étienne tant le Géorgien reste l’un des éléments offensifs les plus importants de l’effectif.

Comme si cela ne suffisait pas, une autre mauvaise nouvelle est venue ternir encore davantage la fin de saison de l’attaquant de l’ASSE. Grâce à son doublé inscrit lors de la défaite de Guingamp à Bauer, Louis Mafouta a pris seul la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de Ligue 2 avec 15 réalisations. L’attaquant guingampais possède désormais deux buts d’avance sur Davitashvili, tandis que le Troyen Tawfik Bentayeb reste leader du classement. Un retard qui risque d’être compliqué à combler avec cette blessure.

L’ASSE perd gros avant le sprint final

Au-delà des statistiques individuelles, c’est surtout l’impact sportif de cette absence qui inquiète. Dans une équipe stéphanoise déjà fragile mentalement et irrégulière dans le jeu, Davitashvili représentait souvent l’un des rares joueurs capables de créer du danger à lui seul.

Sa percussion, sa qualité technique et sa capacité à débloquer certaines situations vont énormément manquer dans cette dernière ligne droite. Avant d’aller défier Rodez dans une ambiance très chaude, l’ASSE voit donc encore un peu plus les nuages s’accumuler.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2