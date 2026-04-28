Devant l’hécatombe de ses joueurs offensifs à l’ASSE, Philippe Montanier pourrait lancer deux jeunes du centre de formation.

L’ASSE pourrait être contrainte de miser sur sa jeunesse dans le sprint final. Touchée par une vague de blessures offensives, l’équipe de Philippe Montanier manque cruellement de solutions avant le déplacement capital à Rodez. Et, selon Peuple Vert, deux jeunes du centre de formation commencent sérieusement à se rapprocher du groupe professionnel.

Une attaque décimée avant Rodez

Le timing ne pouvait pas être pire pour les Verts. Alors que la pression monte autour de cette fin de saison, plusieurs éléments offensifs manquent à l’appel. Entre l’absence de Zuriko Davitashvili, les problèmes physiques de plusieurs attaquants et les incertitudes autour de certains cadres, Philippe Montanier doit totalement repenser ses options offensives. Les ajustements tactiques réalisés ces dernières semaines ont permis de stabiliser certains secteurs, mais ils ont aussi réduit les possibilités devant.

Première bonne nouvelle pour le staff stéphanois : Djylian N’Guessan a retrouvé le groupe professionnel ce mardi à l’entraînement. Le jeune attaquant avait été touché récemment avec l’équipe réserve face à Jura Sud, mais son retour collectif arrive au meilleur moment pour l’ASSE. Rapide, explosif et capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, N’Guessan pourrait désormais intégrer le groupe pour le déplacement à Rodez. Une vraie option pour Montanier dans un contexte d’urgence offensive.

Noah Moulin continue de grimper à l’ASSE

Autre élément remarqué lors de la séance : la présence de Noah Moulin avec les professionnels. Le joueur offensif polyvalent continue progressivement de se rapprocher du groupe première. Son profil mobile et sa capacité à occuper plusieurs positions plaisent visiblement au staff stéphanois. Même si une titularisation semble encore prématurée, sa présence autour du groupe confirme qu’il entre dans les réflexions de Montanier.

Face à l’hécatombe actuelle, le coach des Verts pourrait ne plus avoir énormément d’alternatives. Dans ce type de contexte, les jeunes du centre de formation de l’ASSE peuvent parfois apporter de la fraîcheur, de l’insouciance et de l’énergie à un groupe sous pression. Le déplacement à Rodez pourrait donc devenir une opportunité inattendue pour plusieurs talents stéphanois.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2