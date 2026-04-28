De manière inattendue, on estime que l’avenir de Pierre Sage pourrait s’écrire loin du RC Lens à l’intersaison.

L’avenir de Pierre Sage au RC Lens pourrait devenir l’un des dossiers surprises de l’été. Alors que les Sang et Or réalisent une saison historique, certaines tensions et interrogations commencent déjà à apparaître autour du technicien lensois. Et selon Walid Acherchour, une séparation n’est plus totalement à exclure.

Cahuzac au cœur des futures interrogations

Sur RMC Sport, le consultant s’est montré inquiet concernant la suite du projet lensois avec Pierre Sage. Selon lui, la fameuse « saison 2 » pourrait devenir celle de trop pour l’entraîneur des Sang et Or, malgré les bons résultats actuels. Un constat alimenté par plusieurs éléments qui commencent à fragiliser l’équilibre du projet sportif lensois.

Le premier sujet sensible concerne l’arrivée possible de Yannick Cahuzac dans le staff lensois. Très proche de Jean-Louis Leca, l’ancien Bastiais possède un profil de « coach moderne » qui pourrait faire peur. Pour Acherchour, cette arrivée pourrait progressivement créer une forme d’ombre autour de Pierre Sage. Sans conflit ouvert, l’équilibre des pouvoirs pourrait évoluer dans les prochains mois.

Un effectif potentiellement affaibli

Autre élément qui inquiète : les possibles départs de plusieurs cadres importants cet été. Walid Acherchour évoque notamment les situations de :

Adrien Thomasson

Mamadou Sangaré

Malang Sarr

Florian Thauvin

Des départs qui pourraient considérablement affaiblir l’effectif lensois avant une saison potentiellement européenne.

Sage frustré par les limites du mercato ?

Toujours selon le consultant de RMC Sport, Pierre Sage pourrait aussi craindre un mercato trop limité. Même avec Jean-Louis Leca à la direction sportive, le RC Lens ne disposerait pas forcément d’une énorme marge financière pour reconstruire massivement l’effectif. Dans ce contexte, le coach lensois pourrait ne pas avoir envie de « faire de la figuration” » surtout en cas de qualification pour la Ligue des Champions.

Walid Acherchour voit également un signal dans certaines prises de parole récentes de Pierre Sage. Le technicien du RC Lens s’est montré plus offensif et plus critique ces dernières semaines, notamment après certains matchs où il a publiquement pointé l’attitude de plusieurs joueurs. Pour certains observateurs, cela pourrait traduire un début d’agacement plus profond.

Un été potentiellement agité au RC Lens

Même si aucune rupture n’est aujourd’hui actée, loin de là, plusieurs paramètres pourraient rapidement faire évoluer la situation. Entre la gestion du mercato, les ambitions sportives et les équilibres internes au club, l’été lensois s’annonce déjà particulièrement stratégique. Et malgré les bons résultats, l’avenir de Pierre Sage pourrait finalement être beaucoup moins verrouillé qu’il n’y paraît.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France