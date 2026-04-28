OM Mercato : un énorme coup de pouce venu de l’OL pour renforcer l’équipe cet été !

Si les finances de l’OM restent serrées, surtout en cas de non qualification en Ligue des Champions, une solution en or a été proposée à Frank McCourt pour se renforcer malin au mercato.

L’OM pourrait-il changer totalement de stratégie cet été ? Alors que les finances du club restent fragiles, surtout en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, une piste de réflexion très forte vient d’être lancée autour du projet marseillais. Et cette fois, l’idée ne serait plus de multiplier les gros salaires ou les paris coûteux… mais de repartir sur un modèle beaucoup plus intelligent et durable.

Enfin des jeunes promus à l’OM ?

Sur RMC Sport, Christophe Dugarry a livré une analyse très claire de la situation actuelle de l’OM. Pour l’ancien champion du monde, Marseille devrait s’inspirer de certaines équipes capables de performer avec des jeunes joueurs affamés plutôt qu’avec des stars difficiles à rentabiliser.

« Je vois encore cette équipe de Lyon qui s’est retrouvée dos au mur, avec des jeunes, des gars qui courent… Est-ce que l’idée ce n’est pas de repartir avec ça à l’OM ? Au moins, tu ne mets pas tes finances en danger, tu ne fais pas croire à tes supporters que tu vas rivaliser avec le PSG ce qui n’empêche pas de le faire si ça arrive mais au moins tu pars avec un minimum d’ambitions », a-t-il affirmé avec force. Une déclaration qui relance totalement le débat autour du futur mercato marseillais.

L’OM face à ses limites financières

Depuis plusieurs saisons, l’OM tente régulièrement des recrutements ambitieux avec des joueurs expérimentés et des salaires importants. Mais économiquement, le modèle reste fragile. Une absence de Ligue des Champions compliquerait encore davantage les choses cet été.

Frank McCourt et la direction olympienne pourraient alors être contraints de revoir leurs plans afin d’éviter de mettre les finances du club sous pression. Dans ce contexte, miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel, capables de progresser rapidement et de prendre de la valeur, apparaît comme une solution de plus en plus crédible.

Le modèle OL fait réfléchir

Le parallèle évoqué par Dugarry avec l’OL n’est pas anodin. Malgré une saison compliquée, Lyon a parfois réussi à retrouver de l’énergie grâce à des jeunes joueurs agressifs, dynamiques et investis. À Marseille, beaucoup de supporters réclament justement davantage d’identité, d’intensité et de joueurs prêts à se battre sur chaque ballon.

Cette approche permettrait aussi à l’OM de reconstruire progressivement sans promettre immédiatement une lutte directe avec le PSG, tout en gardant la possibilité de créer des surprises sportives.

Un mercato plus intelligent plutôt que plus spectaculaire ?

L’idée d’un recrutement plus malin commence sérieusement à prendre du poids à Marseille. Plutôt que d’accumuler des joueurs au salaire élevé, l’OM pourrait chercher des profils jeunes, capables d’exploser sous la pression du Vélodrome.

Ce virage stratégique pourrait également permettre au club de mieux sécuriser son avenir financier tout en relançant une dynamique plus saine. Reste désormais à savoir si Frank McCourt et les dirigeants olympiens seront prêts à suivre cette voie. Mais une chose est certaine : les déclarations de Christophe Dugarry risquent de faire énormément parler du côté de Marseille.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)