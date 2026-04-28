Ligue des Champions : le PSG prend une petite option sur le Bayern après une demi-finale d’anthologie  

Le PSG a pris une option pour la finale de la Ligue des Champions en dominant le Bayern Munich en demi-finale aller au Parc des Princes (5-4).

Quel match ce soir au Parc des Princes entre ce qui sont peut-être les deux meilleures équipes de la saison. Grâce à deux doublés des excellents Kvara et Dembélé plus un but de la tête de Neves, le PSG a pris le meilleur sur le Bayern Munich (5-4).

Kane avait ouvert le score sur penalty, avant de voir Olise, Upamecano et Diaz réduire le score. Le niveau de la partie a été incroyable de bout en bout. A noter que Mayulu a touché la barre avant que Pacho sauve sur sa ligne dans le temps additionnel. De bon augure avant le match retour mercredi prochain à Munich (21h).