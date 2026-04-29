Dans le collimateur d’Habib Beye après sa prestation ratée contre l’OGC Nice, samedi à Marseille (1-1), un joueur de l’OM serait au plus mal.

Le climat devient de plus en plus pesant à l’OM. Après le match nul frustrant contre l’OGC Nice (1-1), plusieurs tensions internes auraient émergé dans le vestiaire olympien. Et un joueur serait particulièrement affecté par la situation : Himad Abdelli. Déjà critiqué pour ses performances, l’international algérien traverserait actuellement une période très compliquée sur le plan mental.

Abdelli touché moralement à l’OM

Selon La Minute OM, le milieu offensif marseillais vivrait très difficilement ses premiers mois au club. Fatigue mentale, perte de confiance et pression constante : le joueur aurait beaucoup de mal à encaisser la tournure prise par sa saison sous le maillot olympien.

Arrivé avec de grandes attentes après son passage remarqué à Angers, Abdelli peine à trouver sa place dans un environnement marseillais particulièrement exigeant.

Une relation fragilisée avec Habib Beye

Toujours selon ces informations, la relation entre Himad Abdelli et Habib Beye se serait fortement dégradée ces dernières semaines. Le technicien de l’OM lui reprocherait notamment certaines prestations insuffisantes, tandis que le joueur vivrait difficilement les critiques répétées autour de son rendement.

Le malaise serait désormais visible en interne. La situation ne concernerait pas uniquement Abdelli. Une partie du vestiaire marseillais commencerait également à s’interroger sur certaines méthodes de management utilisées actuellement. Entre pression des résultats, frustrations individuelles et tensions internes, le contexte deviendrait particulièrement lourd à gérer au quotidien.

Une saison qui bascule mal pour Abdelli

Sportivement, le joueur traverse clairement une période délicate. Son impact reste limité depuis son arrivée et ses dernières entrées n’ont pas convaincu. Face à Nice, sa prestation a encore alimenté les critiques, renforçant le sentiment d’un joueur en perte totale de confiance. À Marseille, ce type de climat peut rapidement devenir explosif. Le moindre conflit ou malaise prend immédiatement une énorme ampleur médiatique et populaire.

Habib Beye devra donc rapidement calmer les tensions pour éviter une fracture plus profonde dans le groupe. Le cas Abdelli pourrait rapidement devenir un sujet majeur de la fin de saison marseillaise. Car au-delà des performances sportives, c’est désormais l’aspect psychologique qui inquiète autour du joueur. Et dans un club aussi exposé que l’OM, retrouver de la sérénité devient souvent aussi important que les résultats eux-mêmes.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)