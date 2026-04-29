Si l’OM a payé le prix fort pour arracher Igor Paixão au Feyenoord l’été dernier, le RC Lens lui a donné une leçon au mercato.

Et si le vrai coup de maître du mercato français ne venait pas d’un transfert à 30 millions, mais d’un recrutement collectif parfaitement calibré ? Le RC Lens fait en tout cas énormément parler après sa démonstration de force… et une comparaison qui pique directement l’OM.

Le RC Lens impressionne avec un onze remodelé

Face au TFC en demi-finale de Coupe de France, Pierre Sage a surpris tout le monde en alignant une équipe composée de huit recrues estivales. Un choix fort, mais surtout payant.

Dans ce onze, on retrouvait notamment :

Robin Risser

Saud Abdulhamid

Samson Baidoo

Mathieu Udol

Mamadou Sangaré

Florian Thauvin

Allan Saint-Maximin

Odsonne Édouard

Un recrutement massif, mais surtout efficace, puisque le RC Lens s’est offert une victoire convaincante et une qualification pour le Stade de France. Avec un coût global estimé autour de 32 millions d’euros, le projet lensois intrigue autant qu’il impressionne.

Une phrase forte qui résonne… jusqu’à Marseille

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le constat a été brutal. Régis Testelin n’a pas mâché ses mots : « Lens a fait le recrutement du siècle. Tous les joueurs sont performants. C’est du jamais vu. » Une sortie qui reflète l’impact immédiat des recrues lensoises dans un collectif déjà bien structuré. Ce qui relance forcément le débat, c’est la comparaison avec un dossier marseillais bien connu : Igor Paixão.

Arrivé à l’OM pour un montant proche de 30 à 32 millions d’euros en provenance du Feyenoord, l’ailier brésilien représentait un pari fort du mercato olympien, censé incarner une arme offensive majeure. Mais face au RC Lens, la lecture devient plus froide : avec un budget équivalent, le club artésien a réussi à reconstruire quasiment tout un onze compétitif.

Deux stratégies, deux visions du mercato

D’un côté, l’OM a choisi de miser lourd sur un joueur à fort potentiel, avec l’idée de transformer une individualité en leader offensif. De l’autre, le RC Lens a opté pour une approche plus globale, en renforçant plusieurs lignes avec des profils complémentaires, immédiatement intégrés dans un système collectif performant. Résultat : une équipe déjà compétitive sur tous les tableaux côté lensois, là où Marseille attend encore de voir exploser son investissement majeur.

Évidemment, les comparaisons restent toujours délicates. Un joueur comme Igor Paixão peut encore faire basculer la saison de l’OM s’il atteint son plein potentiel. Mais sur l’instant, le contraste est frappant : Lens semble avoir optimisé chaque euro dépensé, là où Marseille prend davantage un pari concentré sur un seul profil. Et dans un football moderne où la cohérence collective pèse de plus en plus lourd, le RC Lens envoie un message clair à tout le championnat.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France