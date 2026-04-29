OM : la future destination de Bilal Nadir se précise

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’avenir de Bilal Nadir semble s’écrire loin de Olympique de Marseille. À l’approche du mercato estival, le jeune milieu marocain pourrait bien être l’un des dossiers chauds du club phocéen… et une opportunité en or pour plusieurs clubs européens.

En fin de contrat en juin prochain, Nadir attire déjà les regards. Et un club espagnol semble prêt à passer à l’action.

Gérone anticipe le départ d’Azzedine Ounahi

Du côté de Girona FC, on prépare activement l’avenir. La raison ? Le probable départ de Azzedine Ounahi.

Relancé en Espagne après une période compliquée à Marseille, le milieu marocain réalise une saison convaincante avec 5 buts et 3 passes décisives en 19 matchs. Polyvalent, capable d’évoluer même sur un côté, Ounahi a retrouvé toute sa valeur.

Des performances qui n’ont pas échappé à plusieurs cadors européens, dont Atlético Madrid, demi-finaliste de Ligue des champions de l’UEFA, qui surveille de près sa situation.

Un transfert déjà dans les tuyaux

Estimé à environ 20 millions d’euros, Ounahi pourrait quitter la Catalogne dès cet été. Une vente qui obligerait Gérone à réagir rapidement pour combler son départ.

Et selon Jeunes Footeux, le club espagnol aurait déjà une idée bien précise en tête : Bilal Nadir.

Bilal Nadir, profil idéal pour Gérone

À seulement 22 ans, Bilal Nadir coche toutes les cases. Technique, créatif et capable de casser les lignes, il présente un profil très proche de celui d’Ounahi.

Un détail fait toute la différence : il pourrait arriver libre. Une opportunité rare sur le marché, qui séduit particulièrement Gérone.

Le club catalan semble même avoir une longueur d’avance sur ce dossier, d’autant qu’aucun club de Ligue 1 ne s’est encore positionné concrètement.

Attention à la concurrence espagnole

Mais rien n’est encore joué. Car Villarreal CF suit également de près le dossier Nadir.

Le club espagnol aurait déjà validé la piste en interne, preuve que le joueur de l’OM commence à susciter un réel intérêt sur le marché.

Un départ inévitable pour l’OM ?

Pour Marseille, le départ de Bilal Nadir semble de plus en plus inéluctable. Peu utilisé et en fin de contrat, le milieu offensif représente un potentiel gâché pour le club… mais une vraie belle affaire pour ses prétendants.

Reste désormais à savoir si Gérone réussira à boucler ce coup malin… ou si Villarreal viendra bouleverser les plans.

Une chose est sûre : le dossier Nadir est lancé, et il pourrait rapidement s’accélérer dans les semaines à venir.