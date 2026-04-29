RC Lens : après Baidoo et Sangaré, Jean-Louis Leca tient déjà un nouveau coup en or

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le RC Lens pourrait bien avoir réalisé l’un des meilleurs coups du mercato ces dernières années. Dans les coulisses, Jean-Louis Leca peut déjà se frotter les mains : la valeur d’un cadre de l’effectif explose… et promet une plus-value monumentale.

Robin Risser, la révélation qui change tout

Arrivé dans un relatif anonymat, Robin Risser s’est imposé comme l’une des grandes révélations de la saison.

Recruté pour environ 3 millions d’euros alors qu’il n’avait encore jamais évolué en Ligue 1, le pari du RC Lens semblait audacieux. Un an plus tard, il est totalement réussi.

Avec 34 matchs disputés, 11 clean sheets et une place régulière en équipe de France Espoirs, le jeune gardien de 21 ans a franchi un cap impressionnant.

Une valeur qui explose sur le marché

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Selon le CIES Football Observatory, Robin Risser figure tout simplement sur le podium des gardiens de moins de 23 ans les mieux valorisés au monde.

Sa valeur est désormais estimée à 35,3 millions d’euros. Une progression fulgurante qui le place derrière Mike Penders et Jonas Urbig… mais devant de nombreux talents européens.

Une pépite sous contrôle total

Le détail qui change tout pour Lens ? Le contrat.

Lié au club jusqu’en 2030, Risser est totalement sécurisé. Une situation idéale qui permet au club artésien de garder la main sur son avenir… et de faire grimper les enchères.

Dans un marché où les gardiens de haut niveau sont rares, un profil jeune, performant et déjà expérimenté vaut de l’or.

Leca et Lens en position de force

Dans ce dossier, Jean-Louis Leca et la direction lensoise ont une longueur d’avance.

Recruter tôt, développer, valoriser… puis vendre au bon moment. Une stratégie parfaitement exécutée qui pourrait rapporter gros, très gros.

Si un cador européen décide de passer à l’action, la plus-value pourrait être colossale.

Un futur transfert déjà inévitable ?

À ce rythme, difficile d’imaginer Robin Risser rester longtemps dans le Nord.

Les performances, l’âge, le potentiel et la valorisation attirent forcément les regards des plus grands clubs européens.

Lens tient peut-être sa prochaine vente record… et un nouveau symbole de sa capacité à détecter et faire exploser les talents.

Une chose est sûre : le dossier Risser ne fait que commencer. Et il pourrait rapporter un jackpot historique.