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ASSE : après la claque à Geoffroy-Guichard, Troyes donne une leçon mercato aux Verts ! 

Par Bastien Aubert - 30 Avr 2026, 14:20
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Junior Diaz (Brest)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Après avoir écrasé l’ASSE à Geoffroy-Guichard (3-0) et validé sa montée en Ligue 1, Troyes a bouclé sa première recrue estivale.

Fraîchement validée pour son retour en Ligue 1, l’ESTAC ne perd pas de temps et montre une dynamique bien différente de celle de l’ASSE, encore dans le doute en plein un sprint final. Et cette fois, c’est un dossier mercato qui illustre parfaitement la différence de rythme entre les deux clubs.

Junior Diaz, première pièce du projet troyen

Selon Africafoot, Junior Diaz s’apprête à réintégrer Troyes après son prêt du côté du Stade Brestois. Un retour anticipé qui marque le début de la construction de l’effectif pour la saison à venir. Prêté sans option d’achat, le défenseur central ivoirien de 22 ans revient donc dans son club formateur avec un avenir encore à définir. Sous contrat jusqu’en 2029, il représente un actif important du projet troyen.

Auteur de 19 matchs toutes compétitions confondues à Brest, avec une passe décisive à son actif, Diaz a gagné en expérience au plus haut niveau. Sa valeur est aujourd’hui estimée à environ 6 millions d’euros, preuve de sa progression constante.

Troyes avance, l’ASSE observe

Là où Troyes sécurise déjà des dossiers et prépare activement son retour dans l’élite, l’ASSE reste concentrée sur une fin de saison sous pression, sans encore de visibilité claire sur son futur effectif. Cette différence de timing illustre deux dynamiques opposées : un club promu qui structure rapidement son projet, et un autre encore focalisé sur des objectifs immédiats avant de pouvoir se projeter. 

Reste maintenant à savoir si Troyes comptera sur Junior Diaz comme un élément clé de son retour en Ligue 1, ou si le joueur sera de nouveau utilisé comme une opportunité de marché. Une chose est sûre, contrairement à l’ASSE, l’ESTAC avance à pas de géant. 

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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