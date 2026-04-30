La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Comme But! vous l’a fait savoir la semaine dernière, l’ASSE lorgne bel et bien Latine Sinayoko (AJ Auxerre, 26 ans) en cas de montée en Ligue 1.

L’ASSE prépare déjà son mercato estival. Comme révélé ces derniers jours, Transferfeed confirme que les Verts suivent de très près le profil de Lassine Sinayoko, l’attaquant de l’AJ Auxerre.

Sinayoko plaît bien à l’ASSE

Selon les informations de But!, l’ASSE lorgne l’international malien de 26 ans en vue du prochain mercato estival… à condition bien sûr de retrouver l’élite. Un dossier qui montre que le club veut rapidement bâtir un effectif capable de tenir la route en Ligue 1.

Le profil de Sinayoko coche plusieurs cases recherchées par les dirigeants de l’ASSE. Puissant, généreux dans les efforts et capable de prendre la profondeur, l’attaquant auxerrois possède également une solide expérience du football français. Cette saison encore, il s’est montré précieux dans le système bourguignon grâce à son activité constante et son impact physique.

Un dossier à 10 M€ ?

Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’AJA, Sinayoko ne sera toutefois pas bradé. Selon Transferfeed, le montant d’un éventuel transfert pourrait avoisiner les 10 millions d’euros. Une somme importante pour l’ASSE, mais qui deviendrait beaucoup plus accessible en cas de remontée en Ligue 1 et avec les revenus supplémentaires liés à l’élite. L’ASSE sait aussi que la concurrence sera présente dans ce dossier. Le profil du Malien plaît également à plusieurs clubs, notamment Wolverhampton, déjà attentif à sa situation. Le RC Lens aurait abandonné le dossier mais les dirigeants stéphanois devront donc se montrer convaincants s’ils veulent rafler la mise.

Du côté de l’ASSE, ce dossier illustre surtout une volonté claire : ne pas perdre de temps sur le marché si la montée est validée. Après plusieurs saisons compliquées, les Verts veulent éviter de revivre un exercice galère en cas de retour parmi l’élite. Mais avant de penser pleinement au mercato, Saint-Étienne devra déjà assurer l’essentiel sur le terrain. Et décrocher cette montée qui conditionnera une grande partie de l’été stéphanois.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2