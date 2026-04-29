ASSE : un blessé sort du silence et rassure les supporters

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Dans une période compliquée pour l’AS Saint-Étienne, une éclaircie vient redonner le sourire aux supporters. Après la défaite face à ES Troyes AC et la perte de la deuxième place, les Verts peuvent au moins compter sur une bonne nouvelle venue de l’infirmerie.

Nadir El Jamali a pris la parole… et son message est rassurant.

Une défaite qui laisse des traces

Le revers face à Troyes a fait mal, sur tous les plans.

Sportivement d’abord, avec une chute au classement. Mais aussi physiquement, avec plusieurs pépins au cours de la rencontre, dont la sortie précoce de Zuriko Davitashvili touché à la cheville.

Dans un match où les Verts avaient pourtant bien démarré, tout a basculé en seconde période, laissant des regrets… et des inquiétudes.

Nadir El Jamali sort du silence

Mais au milieu de cette période délicate, une voix s’est fait entendre.

Dans le dernier épisode d’Inside Match Week, Nadir El Jamali a donné de ses nouvelles… et elles sont plutôt positives :

« Ça va, ça fait longtemps. J’étais sur Paris avec ma famille, et là je suis de retour au club. Je me sens bien, ça m’a fait du bien. Maintenant, place au travail. »

Un message simple, mais qui fait du bien.

Une rééducation bien avancée

Le joueur a également évoqué son état physique :

« La rééducation avance bien, il ne reste plus qu’à travailler et à patienter. »

Des propos encourageants, qui laissent penser à un retour progressif dans les semaines à venir.

Un retour attendu

Dans une fin de saison sous pression, chaque renfort compte.

Le retour de Nadir El Jamali pourrait offrir une solution supplémentaire à un effectif qui en aura bien besoin pour aller chercher ses objectifs.

Un peu d’espoir dans une période tendue

Entre résultats en dents de scie et blessures, l’ASSE traverse une zone de turbulence.

Mais ce genre de nouvelle rappelle que tout n’est pas négatif. Et parfois, dans un sprint final, ce sont aussi ces retours qui peuvent faire la différence.

Les supporters stéphanois peuvent souffler : Nadir El Jamali est sur la bonne voie.