À LA UNE DU 29 AVR 2026
[14:20]OM : McCourt lance un nouveau projet inédit en France !
[14:00]PSG : Luis Enrique prêt à voler une piste prioritaire du FC Barcelone pour remplacer Dembélé ?
[13:40]ASSE : un blessé sort du silence et rassure les supporters
[13:20]OM : Bruno Genesio prêt à dire oui à Marseille ?
[13:00]PSG Mercato : Luis Enrique veut frapper fort dès cet été avec un premier gros coup !
[12:40]ASSE : Après la polémique face à Troyes, un arbitre de Ligue 1 désigné contre Rodez
[12:20]FC Nantes : Une concurrence inattendue d’un club de ligue 1 pour Olivier Pantaloni ?
[12:00]PSG : énorme coup de tonnerre, le départ d’Ousmane Dembélé évoqué !
[11:40]ASSE Mercato : duel annoncé avec Lille pour une pépite marocaine
[11:20]OM Mercato : un entraîneur de Ligue 1 disponible après avoir fait mal à Marseille et Habib Beye
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : un blessé sort du silence et rassure les supporters

Par Louis Chrestian - 29 Avr 2026, 13:40
💬 Commenter

Dans une période compliquée pour l’AS Saint-Étienne, une éclaircie vient redonner le sourire aux supporters. Après la défaite face à ES Troyes AC et la perte de la deuxième place, les Verts peuvent au moins compter sur une bonne nouvelle venue de l’infirmerie.

Nadir El Jamali a pris la parole… et son message est rassurant.

Une défaite qui laisse des traces

Le revers face à Troyes a fait mal, sur tous les plans.

Sportivement d’abord, avec une chute au classement. Mais aussi physiquement, avec plusieurs pépins au cours de la rencontre, dont la sortie précoce de Zuriko Davitashvili touché à la cheville.

Dans un match où les Verts avaient pourtant bien démarré, tout a basculé en seconde période, laissant des regrets… et des inquiétudes.

Nadir El Jamali sort du silence

Mais au milieu de cette période délicate, une voix s’est fait entendre.

Dans le dernier épisode d’Inside Match Week, Nadir El Jamali a donné de ses nouvelles… et elles sont plutôt positives :

« Ça va, ça fait longtemps. J’étais sur Paris avec ma famille, et là je suis de retour au club. Je me sens bien, ça m’a fait du bien. Maintenant, place au travail. »

Un message simple, mais qui fait du bien.

Une rééducation bien avancée

Le joueur a également évoqué son état physique :

« La rééducation avance bien, il ne reste plus qu’à travailler et à patienter. »

Des propos encourageants, qui laissent penser à un retour progressif dans les semaines à venir.

Un retour attendu

Dans une fin de saison sous pression, chaque renfort compte.

Le retour de Nadir El Jamali pourrait offrir une solution supplémentaire à un effectif qui en aura bien besoin pour aller chercher ses objectifs.

Un peu d’espoir dans une période tendue

Entre résultats en dents de scie et blessures, l’ASSE traverse une zone de turbulence.

Mais ce genre de nouvelle rappelle que tout n’est pas négatif. Et parfois, dans un sprint final, ce sont aussi ces retours qui peuvent faire la différence.

Les supporters stéphanois peuvent souffler : Nadir El Jamali est sur la bonne voie.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot