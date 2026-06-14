Pronostic Espagne – Cap-Vert : le plus gros festival de la Coupe du monde 2026 ?

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Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et le Cap Vert, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Sacrée championne d’Europe lors de la dernière édition de l’Euro, l’Espagne aborde cette Coupe du monde 2026 avec le statut de l’un des principaux prétendants au titre. Pour son premier match dans la compétition, la Roja défiera ce lundi à 18h le Cap-Vert, actuel 67e au classement FIFA. Sur le papier, les Espagnols partiront largement favoris, mais ils devront se méfier d’une sélection cap-verdienne ambitieuse, déterminée à créer la surprise pour ses débuts dans le tournoi.

Coupe du monde 2026 – Espagne vs Cap Vert

Lundi 15 juin 2026 · 18h · Mercedes-Benz Stadium

Espagne : envoyer un message dès la première journée

Depuis son sacre à l’Euro, l’Espagne s’est imposée comme l’une des références du football mondial. Portée par une génération dorée mêlant jeunesse, talent et expérience, la Roja semble avoir retrouvé le niveau qui lui avait permis de dominer la planète football au début des années 2010.

L’équipe de Luis de la Fuente dispose d’un effectif particulièrement complet. À chaque ligne, les Espagnols possèdent des joueurs capables de faire la différence, que ce soit dans la maîtrise du ballon, la récupération ou la finition. Cette richesse leur permet d’aborder ce Mondial avec de très grandes ambitions.

Pour cette première sortie, l’objectif sera double : prendre les trois points et afficher immédiatement le niveau attendu d’un prétendant au titre. Face à un adversaire théoriquement inférieur, l’Espagne cherchera à imposer son rythme dès les premières minutes afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Une victoire convaincante pourrait également permettre aux Espagnols de prendre confiance avant les rencontres potentiellement plus compliquées qui les attendent dans la suite de la phase de groupes.

Cap-Vert : jouer sa chance à fond

Le Cap-Vert vit l’un des plus grands moments de son histoire footballistique. Présents pour la première fois sur une scène aussi prestigieuse, les hommes de Bubista savent que chaque rencontre sera une occasion unique de se mettre en valeur face aux meilleures nations du monde.

Même si l’écart paraît conséquent sur le papier, les Cap-Verdiens ont déjà démontré ces dernières années qu’ils étaient capables de rivaliser avec des sélections plus réputées. Leur parcours lors des dernières compétitions africaines a notamment montré une équipe disciplinée, difficile à contourner et très dangereuse sur les phases de transition.

Face à l’Espagne, les Requins Bleus devraient logiquement laisser le ballon à leur adversaire et miser sur leur organisation défensive pour rester au contact le plus longtemps possible. L’idée sera de frustrer la Roja et de profiter du moindre espace pour se projeter rapidement vers l’avant.

Un résultat positif constituerait l’un des plus grands exploits de l’histoire du football cap-verdien et pourrait totalement relancer les ambitions de qualification de la sélection africaine.

Les confrontations entre les deux nations

L’Espagne et le Cap-Vert ne se sont jamais affrontés dans une compétition officielle. Cette rencontre marquera donc la toute première opposition entre les deux sélections sur la scène mondiale.

Sur les confrontations :

Espagne : 0 victoire

Cap-Vert : 0 victoire

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable de l’Espagne : Unai Simon – Llorente, Garcia, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri, Fabian Ruiz – Yamal, Oyarzabal, Williams.

Absents : Huijsen, Carvajal, Mosquera, Soler, Fornals, Fermin Lopez, Morata (non convoqués).

La compo probable du Cap-Vert : Vozinha – Pina, Diney, Logan Costa, Lopes Cabral – Arcanjo, Pina – Mendes, Monteiro, Jovane Cabral – Da Costa.

Absents : Jorginho Soares, Jordan Mendes, Ayoni Santos, Ieltsin Camoes, Fabio Domingos (non convoqués).

Les joueurs à suivre

Lamine Yamal (Espagne) : Déjà incontournable malgré son jeune âge, le prodige du FC Barcelone s’apprête à découvrir sa première Coupe du monde avec l’étiquette de superstar. Capable d’éliminer plusieurs adversaires sur une seule action, de délivrer des passes décisives ou de trouver la faille à distance, il pourrait rapidement devenir l’une des attractions majeures du tournoi. Face à une défense regroupée, sa créativité pourrait faire toute la différence.

Jovane Cabral (Cap-Vert) : L’attaquant cap-verdien sera l’un des principaux dangers offensifs de son équipe. Rapide, explosif et capable de jouer sur tout le front de l’attaque, il pourrait profiter des rares espaces laissés par la Roja pour faire parler sa vitesse. Si le Cap-Vert veut espérer créer la surprise, une grande performance de Jovane Cabral sera probablement indispensable.

Les tendances des cotes : l’Espagne ultra favorite

Issue Cote Victoire de l’Espagne 1,08 Match nul 10,50 Victoire du Cap-Vert 29,00

Les bookmakers imaginent difficilement un autre scénario qu’une victoire espagnole. La Roja figure même parmi les plus grosses favorites de toute cette première journée de Coupe du monde.

Nos pronostics pour Espagne – Cap-Vert

L’Espagne gagne sans encaisser de but : La Roja possède l’une des défenses les plus solides du tournoi et devrait monopoliser le ballon pendant une grande partie de la rencontre. Le Cap-Vert risque d’avoir peu d’opportunités offensives.

Plus de 2,5 buts dans le match : Avec son armada offensive et sa maîtrise collective, l’Espagne semble en mesure de se créer de nombreuses occasions face à un adversaire qui pourrait finir par céder sous la pression.

Score possible

3-1 pour l’Espagne : Le Cap-Vert devrait afficher beaucoup de courage et d’envie pour ses débuts dans la compétition, mais la qualité technique espagnole pourrait progressivement faire la différence. Les Requins Bleus ont les moyens de se procurer quelques situations intéressantes, mais la Roja paraît largement au-dessus sur l’ensemble des secteurs de jeu et devrait logiquement démarrer son Mondial par une victoire maîtrisée.