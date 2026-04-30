Si l’infirmerie de l’ASSE est pleine, toutes les nouvelles ne sont pas si mauvaises pour Philippe Montanier avant le périlleux déplacement à Rodez (samedi, 20h).

L’ASSE joue une partie de son avenir samedi soir à Rodez (20h). Après les énormes désillusions contre Bastia puis Troyes, Saint-Étienne n’a plus le droit au faux pas dans la course à la montée. Les Verts avancent fragilisés, avec une infirmerie toujours bien remplie et une confiance sérieusement touchée.

Brisard rappelle de bons souvenirs

Pourtant, à quelques heures du rendez-vous capital à Paul-Lignon, plusieurs détails pourraient alimenter l’optimisme stéphanois. Le premier concerne l’arbitrage. C’est Jérôme Brisard qui dirigera la rencontre entre Rodez et l’ASSE samedi soir. Et ce nom rappelle forcément de très bons souvenirs aux supporters stéphanois.

L’arbitre de Châteaubriant croisera la route des Verts pour la 17e fois de sa carrière. Surtout, il était déjà au sifflet lors d’un moment fort de la dernière remontée stéphanoise. Lors de la 33e journée de Ligue 2, c’est lui qui officiait pendant le scénario complètement fou face à Bordeaux, marqué par le doublé renversant d’Irvin Cardona. Un clin d’œil qui ne passe évidemment pas inaperçu dans le contexte actuel.

Montanier a déjà gagné à Rodez

Autre statistique encourageante : Philippe Montanier sait comment gagner à Rodez. L’actuel entraîneur stéphanois s’était imposé sur la pelouse ruthénoise le 11 novembre 2019 lorsqu’il dirigeait le RC Lens. Ce soir-là, les Sang et Or avaient pourtant été menés avant de retourner complètement la situation grâce à un doublé de Gaëtan Robail (2-1). Une victoire importante dans la saison lensoise qui avait finalement débouché sur la montée en Ligue 1.

Montanier s’était ensuite incliné à Paul-Lignon avec Toulouse en 2022 (1-0), mais le contexte était très différent. Le TFC avait déjà validé sa remontée dans l’élite une semaine auparavant et abordait cette rencontre sans réelle pression comptable.

L’ASSE n’a plus le choix

Surtout, le technicien stéphanois conserve un souvenir beaucoup plus récent et particulièrement marquant face au RAF. Le 1er mars 2023, son Toulouse avait totalement écrasé Rodez (6-1) en quart de finale de Coupe de France au Stadium. Autant d’éléments qui ne feront évidemment pas gagner l’ASSE à eux seuls.

Mais dans une période où tout semblait tourner dans le mauvais sens, ces petits signaux positifs arrivent au bon moment pour des Verts sous pression maximale. Car samedi soir, Saint-Étienne n’aura plus le choix. Il faudra répondre présent pour rester en vie dans la course à la Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2