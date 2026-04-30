RC Lens Mercato : la doublure idéale d’Udol dénichée, c’est un crack qui affole la Ligue 1 !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Sur les réseaux sociaux, les supporters du RC Lens se sont enflammés pour Mateo Del Blanco, latéral argentin observé par trois autres clubs de Ligue 1.

Cet été, la priorité du RC Lens sera sûrement de renforcer le couloir gauche et installer une vraie concurrence derrière Matthieu Udol. Et un nom commence à sérieusement enflammer les discussions chez les supporters sang et or.

Il s’agit de Mateo Del Blanco, jeune latéral gauche argentin de 22 ans évoluant à l’Union Santa Fe, déjà suivi par plusieurs clubs de Ligue 1.

Un profil qui correspond parfaitement au RC Lens

Révélé en Argentine, Del Blanco n’est plus un inconnu sur le marché européen. À seulement 22 ans, il affiche déjà plus de 100 matchs professionnels avec son club formateur, preuve d’une maturité rare pour son âge.

Latéral moderne, capable d’évoluer aussi bien en défense qu’en piston, il se distingue par :

un gros volume de course

une forte projection offensive

une capacité à répéter les efforts

une polyvalence intéressante sur le flanc gauche

Un profil qui colle parfaitement à l’ADN du RC Lens, basé sur l’intensité et le jeu de transition.

Udol ciblé… et déjà une concurrence à anticiper

Si Matthieu Udol reste une référence au poste, le club artésien veut éviter toute dépendance dans un secteur aussi exigeant physiquement, et dans l’optique d’un calendrier dense avec la Ligue des Champions la saison prochaine.

L’idée en interne serait claire : apporter une doublure capable de challenger le titulaire et d’augmenter le niveau global du poste.

Et c’est là que le nom de Del Blanco prend de l’ampleur. Les supporters lensois n’ont d’ailleurs pas attendu pour s’emballer sur les réseaux sociaux, voyant en lui un potentiel concurrent direct pour dynamiser le côté gauche.

Une concurrence déjà forte en Ligue 1

Le RC Lens n’est cependant pas seul sur le dossier. Selon L’Équipe, Strasbourg, l’OL et Toulouse suivent également de près le joueur argentin.

Strasbourg serait même le club le plus avancé à ce stade, cherchant à renforcer un couloir gauche jugé trop fragile, tandis que Lyon voit en lui un profil compatible avec sa stratégie de recrutement de jeunes talents à fort potentiel.

Un transfert abordable… mais très disputé

Sous contrat avec l’Union Santa Fe jusqu’en 2028, Del Blanco pourrait être disponible pour environ 3 à 5 millions d’euros, un prix relativement accessible pour les clubs de Ligue 1.

Mais la concurrence européenne, déjà bien installée, pourrait rapidement faire grimper les enchères si un club passe à l’action.

Reste à savoir si les Sang et Or décideront de passer concrètement à l’offensive, ou si le joueur leur échappera face à la concurrence française et européenne.