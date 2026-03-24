RC Lens : Matthieu Udol à la Coupe du monde ? l’IA rend son verdict !

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Auteur d’une saison très solide avec le RC Lens, Matthieu Udol s’est imposé comme l’un des meilleurs latéraux gauches de Ligue 1. De quoi logiquement nourrir des espoirs chez les supporters lensois de le voir intégrer l’équipe de France… voire rêver d’une présence à la prochaine Coupe du monde. Mais alors, y croire vraiment ou rester prudent ? Selon l’IA, tout reste jouable…

Nous avons demandé à ChatGPT s’il pensait qu’Udol avait des chances d’intégrer la liste des Bleus cet été, et voici ce qu’il en ressort…

Pourquoi Udol peut y croire

Une saison référence

Udol réalise probablement la meilleure saison de sa carrière. Régulier, solide défensivement, capable d’apporter offensivement, il coche beaucoup de cases recherchées chez un latéral moderne.

Dans un RC Lens ambitieux et performant, il s’impose comme un titulaire indiscutable, ce qui pèse forcément dans l’analyse du sélectionneur.

Un profil fiable et discipliné

Le défenseur lensois a pour lui une image de joueur travailleur, constant et collectif. Des qualités que Didier Deschamps apprécie énormément.

Le sélectionneur l’a d’ailleurs confirmé récemment :

« Que la porte puisse s’ouvrir pour Matthieu ou pour d’autres, c’est une évidence. »

Autrement dit, Udol fait clairement partie des joueurs surveillés.

Une hiérarchie qui peut évoluer

Les rassemblements internationaux se jouent souvent sur des détails : blessures, méforme, changement tactique…

À ce poste, la concurrence existe mais rien n’est figé, surtout à plus d’un an d’une grande compétition.

Pourquoi ça reste compliqué

Une concurrence très dense

Au poste de latéral gauche, les Bleus disposent déjà de profils installés comme Lucas Hernandez ou Lucas Digne.

À cela s’ajoutent des joueurs évoluant dans des championnats étrangers très exposés médiatiquement et habitués aux grands rendez-vous européens.

Pour Udol, il faudra donc faire encore plus fort pour bousculer cette hiérarchie.

L’expérience internationale

Même s’il réalise une grande saison, Udol n’a pas encore l’expérience des matchs internationaux ou des compétitions majeures.

Or Deschamps privilégie souvent des joueurs déjà testés dans le très haut niveau.

L’estimation des chances d’Udol selon l’IA :

Participation à la Coupe du monde : 20 %

Cela peut sembler peu, mais dans un pays avec autant de concurrence, c’est déjà significatif.

S’il continue sur cette dynamique, enchaîne les performances et surtout brille dans les gros matchs, Udol peut clairement devenir une option crédible.

Verdict

Oui, Udol peut y croire, mais il devra confirmer sur la durée et profiter d’éventuelles opportunités.

La porte n’est pas fermée — Deschamps l’a dit lui-même — mais elle reste entre-ouverte.

À lui désormais de la pousser avec des performances XXL… et pourquoi pas offrir au RC Lens un nouveau Bleu dans les mois à venir.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France