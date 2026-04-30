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Stade Rennais : un coéquipier de Lepaul s’est mis hors-jeu, l’Europe en grand danger ! 

Par Bastien Aubert - 30 Avr 2026, 08:40
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Mousa Al-Tamari (Stade Rennais)

Si le Stade Rennais peut rêver d’Europe avant d’aller à Lyon, il faudra améliorer un axe de progression évident.

Le Stade Rennais joue gros dans la dernière ligne droite de la saison. Et avant un déplacement décisif à Lyon (dimanche, 20h45), un problème très précis pourrait coûter cher à Franck Haise. 

Al-Tamari le plus hors-jeu de Ligue 1 !

Car si le Stade Rennais reste dans la course à l’Europe, un axe de progression devient impossible à ignorer : le hors-jeu. Avec 75 positions de hors-jeu sifflées contre eux cette saison, les Rouge et Noir sont tout simplement l’équipe la plus sanctionnée de Ligue 1 dans ce domaine. Un chiffre révélateur d’un problème de synchronisation offensive et de lecture des déplacements qui revient match après match.

Et dans ce registre, un nom ressort très nettement : Mousa Al-Tamari. L’ailier du Stade Rennais cumule à lui seul 23 hors-jeu cette saison, ce qui en fait le joueur le plus sanctionné du championnat dans cet exercice. Une statistique qui illustre à la fois son activité dans le dernier tiers du terrain… mais aussi un manque de justesse dans le timing des appels.

Un détail qui peut coûter cher au Stade Rennais

Dans une fin de saison aussi serrée, chaque détail compte. Le staff d’Haise devra donc corriger rapidement ce défaut de synchronisation, surtout avant un déplacement à Lyon où la moindre erreur pourrait peser lourd dans la course à l’Europe.

Si le Stade Rennais veut concrétiser ses ambitions, il devra non seulement être plus efficace… mais aussi beaucoup plus discipliné dans ses déplacements offensifs.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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