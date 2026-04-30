Le maire de Lens a annoncé que la finale de la Coupe de France entre le Racing et l’OGC Nice, le 22 mai, serait retransmise au stade Bollaert. À un tarif très accessible.

Le RC Lens prépare sa finale de Coupe de France dans une ambiance qui promet déjà d’être bouillante. Et même les supporters qui ne feront pas le déplacement au Stade de France pourront vivre l’événement dans des conditions exceptionnelles.

Même Bollaert va vibrer pour la finale

Le maire de Lens, Sylvain Robert, a officialisé une décision très attendue : la finale sera retransmise en direct au stade Bollaert grâce à l’installation d’écrans géants. Une initiative pensée pour permettre au plus grand nombre de supporters de vivre ce rendez-vous historique ensemble, même sans billet pour le Stade de France.

« Nous avons travaillé collectivement avec le Racing Club de Lens afin de permettre au plus grand nombre de supporters de vivre cet événement exceptionnel », a expliqué l’élu dans un communiqué.

Une grande fête populaire en préparation

La municipalité souhaitait initialement étendre encore davantage les festivités dans le centre-ville, mais les contraintes de sécurité ont poussé les organisateurs à concentrer l’événement autour de Bollaert. Le stade emblématique du RC Lens deviendra donc le cœur des célébrations sang et or pour cette finale très attendue.

Autre excellente nouvelle pour les supporters : les places pour assister à la retransmission à Bollaert seront proposées à un tarif unique très accessible de 10 euros via la billetterie du club.

Un engouement énorme autour du RC Lens

Alors que la première phase de vente des billets pour le Stade de France a déjà démarré, cette solution alternative permettra à des milliers de supporters supplémentaires de participer à l’événement.

L’ambiance promet d’être exceptionnelle dans un Bollaert transformé en immense fan zone pour pousser le Racing vers un possible sacre. À Lens, toute une ville se prépare désormais à vivre une soirée qui pourrait entrer dans l’histoire du club.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France